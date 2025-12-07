«الأسير».. عودة الفنانة هند عاكف بفيلم درامي يحمل أبعادًا إنسانية

بعد فترة غياب عن الساحة الفنية، تعود الفنانة هند عاكف إلى السينما من خلال توقيعها رسميًا على فيلمها الجديد "الأسير"، من إخراج نور الدين علي، وبطولة الفنان الجزائري عبد النور حسن.

وكشفت عاكف عن عودتها عبر نشر صور وفيديوهات على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، ظهرت فيها أثناء توقيع العقود والاستعدادات الأولى للمشروع، وسط تفاعل كبير من جمهورها.

وأعربت الفنانة عن سعادتها بهذه الخطوة التي تمثل لها عودة قوية، خاصة أن الفيلم يقدم قصة درامية تحمل أبعادًا إنسانية، كما أعربت عن حماسها للتعاون مع فريق العمل.

وبدأ تصوير الفيلم مساء أمس، على أن يتم الإعلان عن باقي التفاصيل والأبطال لاحقًا.