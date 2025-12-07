قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إيمان متولي: عام 2026 يحمل مفاجآت سارة للمرأة المصرية

إيمان متولي عضو مجلس سيدات الاعمال
إيمان متولي عضو مجلس سيدات الاعمال
الإسماعيلية انجي هيبة

صرحت إيمان متولي عضو مجلس سيدات الاعمال بغرفة الإسماعيلية التجارية، إن القيادة السياسية  أخذت على عاتقها الاهتمام بالمرأة المصرية  من خلال تمكينها للدخول في الاقتصاد، مؤكدة أن الدولة المصرية  لديها استراتيجية واضحة وخطة عمل تنفيذية للنهوض بالمرأة بعد 2015 إلى عام 2030 وذلك عن طريق إدماجاها  بجميع المؤسسات سواء الخدمية أو العلمية أوالمالية، موضحة أن عام 2026 يحمل الكثير من المفاجآت للمرأة المصرية ولا سيما المرأة الاسمعلاوية من خلال خطط واعية واستراتيجيات دقيقة.

أضافت ايمان متولي خلال بيان صحفي ، أن المرأة المصرية استطاعت أن تنجح رغم الظروف المحيطة بها، وأن مصر مليئة بقصص نجاح لسيدات نجحن في الصمود وتحدي الظروف ونجحن في تحقيق مكاسب اقتصادية وهن نماذج مشرفة لابد من الاقتداء بها.


كما أشارت ايمان متولي ، الي دور الدول المصرية الكبير  لزيادة قدرات المرأة بهدف التنمية الشاملة للمجتمع؛ حيث تعتبر الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً، ولذلك فإن الهدف في المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال علي مستوي الغرف التجارية هو دعم تقدم المرأة العاملة والمساعدة بنجاحها في مواجهة التحديات، من خلال قيامها بدورين متوازيين وهما دورها التقليدي كزوجة وأم وكذلك نجاحها في مجال عملها".


واختتمت سيدة الأعمال ايمان متولي ، مؤكدة أن هناك توجه عام لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال الخدمة المجتمعية والخاصة بمجال  النهوض بالعمل التطوعي وتفعيل دوره، وكذلك النهوض بالمرأة العربية من خلال تنسيق العمل والتعاون بين منظمات المجتمع العربية والدولية بهدف تأهيل كوادر عربية قادرة على مجابهة التحديات المعاصرة، وذلك من خلال عدد من الخطط التي نعمل على تنفيذها بمعايير خاصة للعمل مع منظمات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى تنمية القطاعات المجتمعية وتنمية المرأة العربية".

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

ترشيحاتنا

خلال المعرض

انطلاق معرض Egypt Stitch & Tex وسط مشاركات دولية وإعلانات توسعية كبرى في قطاع الملابس الجاهزة

خلال اللقاء

القابضة لمياه الشرب تبحث مع نوادي الروتاري دعم الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجًا

خلال المنتدي

مصر تنضم إلى مركز المعرفة العالمي للتغطية الصحية الشاملة خلال منتدى طوكيو

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد