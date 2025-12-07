إيمان متولي: عام 2026 يحمل مفاجآت سارة للمرأة المصرية

صرحت إيمان متولي عضو مجلس سيدات الاعمال بغرفة الإسماعيلية التجارية، إن القيادة السياسية أخذت على عاتقها الاهتمام بالمرأة المصرية من خلال تمكينها للدخول في الاقتصاد، مؤكدة أن الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة وخطة عمل تنفيذية للنهوض بالمرأة بعد 2015 إلى عام 2030 وذلك عن طريق إدماجاها بجميع المؤسسات سواء الخدمية أو العلمية أوالمالية، موضحة أن عام 2026 يحمل الكثير من المفاجآت للمرأة المصرية ولا سيما المرأة الاسمعلاوية من خلال خطط واعية واستراتيجيات دقيقة.

أضافت ايمان متولي خلال بيان صحفي ، أن المرأة المصرية استطاعت أن تنجح رغم الظروف المحيطة بها، وأن مصر مليئة بقصص نجاح لسيدات نجحن في الصمود وتحدي الظروف ونجحن في تحقيق مكاسب اقتصادية وهن نماذج مشرفة لابد من الاقتداء بها.



كما أشارت ايمان متولي ، الي دور الدول المصرية الكبير لزيادة قدرات المرأة بهدف التنمية الشاملة للمجتمع؛ حيث تعتبر الشركات التي تقودها النساء واحدة من أسرع أنواع الشركات الصغيرة نمواً، ولذلك فإن الهدف في المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال علي مستوي الغرف التجارية هو دعم تقدم المرأة العاملة والمساعدة بنجاحها في مواجهة التحديات، من خلال قيامها بدورين متوازيين وهما دورها التقليدي كزوجة وأم وكذلك نجاحها في مجال عملها".



واختتمت سيدة الأعمال ايمان متولي ، مؤكدة أن هناك توجه عام لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني العربية العاملة في مجال الخدمة المجتمعية والخاصة بمجال النهوض بالعمل التطوعي وتفعيل دوره، وكذلك النهوض بالمرأة العربية من خلال تنسيق العمل والتعاون بين منظمات المجتمع العربية والدولية بهدف تأهيل كوادر عربية قادرة على مجابهة التحديات المعاصرة، وذلك من خلال عدد من الخطط التي نعمل على تنفيذها بمعايير خاصة للعمل مع منظمات المجتمع المدني، والتي تهدف إلى تنمية القطاعات المجتمعية وتنمية المرأة العربية".