وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية

أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية، طرح عبوة الزيت التموينية الجديدة ضمن منظومة السلع التموينية زنة 1.5 لتر بسعر 56 جنيهًا، بعد وعدها لحاملي البطاقات المدعمة بتوسيع الخيارات السلعية المتاحة لهم عند صرف المقررات التموينية، وذلك طبقاً لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الي الدكتور المهندس علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وقال الدكتور المهندس علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية في تصريحات اليوم ، أن المنتج الجديد الذي تم طرحه على قائمة المقررات التموينية يحمل اسم "العائلة"، وتم طرحه بداية الشهر الجاري.

أضاف الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن زيت العائلة يتم إنتاجه من خلال شركات الزيوت التابعة للقابضة، بما يتيح توفير المنتج بسعر منخفض عن مثيله في السوق المحلية.

وشدد الدكتور المهندس علاء ناجي ، حرص وزارة التموين ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية في إتاحة مزيد من البدائل السلعية أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

ولفت الدكتور المهندس علاء ناجي، الي استمرار طرح العبوات الحالية سعة 700 مللي بسعر 27 جنيهًا وسعة 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، لتوفير مجموعة متنوعة من الأحجام والأسعار تُلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين.

وأكد أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية مستمرة في جهودها لتطوير المنظومة التموينية وضمان انتظام صرف السلع الأساسية، بما يحقق كفاءة واستدامة أكبر في خدمة المواطنين.