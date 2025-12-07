قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بريطانيا.. رجال يرشون رذاذ الفلفل في مطار هيثرو واعتقال مشتبه به في الهجوم
فعل في الأجواء الباردة.. يفتح الله عليك به الأبواب من حيث لا تدري
مصر تواجه المغرب في نهائي كأس العالم للاولمبياد الخاص لكرة السلة سيدات اليوم
باستثمارات 4.8 مليار جنيه.. التنمية الصناعية تطلق مجمعا جديدا بمدينة بأكتوبر
المشاط: التغطية الصحية الشاملة حق لكل مواطن واستثمار أساسي في رأس المال البشري
تخيلوا لو الأهلي.. شوبير يطالب بعدم مشاركة لاعبي بيراميدز مع المنتخب
وزير التموين: التوسع في استخدام التكنولوجيا بالصوامع لرفع كفاءة تخزين الحبوب
مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات
في ذكرى رحيل عمار الشريعي.. موسيقار أبصرته القلوب قبل العيون
وعدت فأوفت.. القابضة للصناعات الغذائية تطرح زيت 1.5 لتر على البطاقات التموينية
النادي تخلى عني.. محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
الداخلية تكشف ادعاءات مرشح بتوزيع رشاوى في المنيل خلال إعادة المرحلة الثانية من الانتخابات

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بتوزيع رشاوى انتخابية على عدد من المواطنين أمام إحدى الجمعيات الخيرية الكائنة بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة إبان الإنتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية (24 – 25 نوفمبر الماضى).

بالفحص أمكن تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو (موظف "شقيق أحد المرشحين" مقيم بدائرة القسم) وإدعائه بإضطلاع القائمين على الجمعية المشار إليها بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين "المنافس لشقيقه".

كما تبين إضطلاع القائمين على إدارة تلك الجمعية بتحرير محضر بتاريخ 24 نوفمبر الماضى ضد المرشح المذكور "وشقيقه القائم على النشر" وشقيق آخر لهما وعدد من المؤيدين له لإقتحامهم مقر الجمعية وإتلاف محتوياتها بزعم إنحياز الجمعية للمرشح المنافس له.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



 

