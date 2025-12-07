مرشح سابق بالانتخابات يحرض ناخبين لتصوير فيديوهات تدعى توزيع رشاوى من منافسيه

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء إحدى السيدات بتلقيها مبالغ مالية مُقابل الإدلاء بصوتِها لبعض المرشحين إبان الإنتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية (24 – 25 نوفمبر الماضى) بدائرة "دار السلام والبساتين" بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو (موظف- مقيم بالقاهرة)، وبمواجهته أقر بتكليفه من أحد المرشحين بتصوير مقاطع مصورة لعدد من الناخبين يدعوا خلالها بتلقيهم مبالغ مالية من مرشحين منافسين له نظير التصويت لصالحهم لإستغلالها فى تقديم طعون فى محاولة لإعادة عملية التصويت مرة أخرى بذات الدائرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





