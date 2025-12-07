سيرجيو راموس يودع مونتيري بعد نهاية الدوري المكسيكي

أعلن المدافع الإسباني سيرجيو راموس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، رحيله رسميًا عن نادي مونتيري المكسيكي بعد نهاية مشوار الفريق في بطولة الدوري المحلي.

راموس يودع مونتيري بعد الخسارة ضد تولوكا

فشل مونتيري في التأهل إلى نهائي الدوري المكسيكي بعد خسارته أمام تولوكا بنتيجة 3-2 في إياب نصف النهائي، وسجل راموس هدف فريقه الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 58.

وكتب راموس في تغريدته: "نشعر بالحزن، لكن ضميرنا مرتاح لأننا بذلنا قصارى جهدنا في الملعب، حان الوقت للتعلم، والنهوض من جديد، وإدراك أن هذا جزء من كرة القدم، ندمنا الأكبر هو عدم منح الجماهير نهائيًا آخر، فهم يستحقونه بكل جدارة، شكرًا لكم دائمًا على دعمكم إلى الأمام يا مونتيري".

وكان راموس قد أكد أن مواجهة تولوكا هي الأخيرة له مع النادي المكسيكي، منهياً بذلك مسيرة قصيرة لكنها مؤثرة مع الفريق.

مسيرة راموس مع مونتيري

وانضم سيرجيو راموس إلى مونتيري في صيف العام الجاري قادمًا من إشبيلية الإسباني، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع النادي المكسيكي في 31 ديسمبر الجاري.

وخاض راموس مع مونتيري 25 مباراة، سجل خلالها 4 أهداف، وأسهم بخبرته الكبيرة في الدفاع وسط الفريق خلال الموسم الحالي.