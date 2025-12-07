قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
ليفربول يبدأ خطة ما بعد صلاح.. من هو الجناح الإفريقي المرشح لخلافته؟
رياضة

ميسي يحطم الأرقام القياسية.. أكثر لاعب تتويجًا في التاريخ

ميسي
ميسي
منتصر الرفاعي

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كتابة التاريخ، بعد قيادة فريقه إنتر ميامي الأمريكي للتتويج بلقب الدوري الأمريكي لكرة القدم مساء أمس، السبت، ليصل رصيده الشخصي من الألقاب إلى 47 لقبًا خلال مسيرته الاحترافية الممتدة على مدار 22 موسمًا، مؤكداً مكانته كأكثر لاعب تتويجًا بالألقاب في تاريخ كرة القدم.

ميسي الأكثر تتويجًا بالألقاب في تاريخ اللعبة

على صعيد الأندية الأوروبية، حقق ميسي مع برشلونة عشرة ألقاب في الدوري الإسباني، وسبعة في كأس ملك إسبانيا، وثمانية في كأس السوبر المحلي، إضافة إلى أربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، وثلاثة لكأس العالم للأندية، وثلاثة لكأس السوبر الأوروبي.

ومع باريس سان جيرمان، أضاف ميسي لقبين في الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي، قبل أن ينتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي، حيث أضاف ثلاثة ألقاب جديدة هي: كأس الدوري، ودرع مشجعي الدوري الأمريكي، وكأس الدوري الأمريكي.

اللاعبون الأكثر تتويجًا في التاريخ

بهذا الإنجاز، عزز ميسي تفوقه على أقرب منافسيه تاريخيًا، متفوقًا على البرازيلي داني ألفيس (43 لقبًا)، والإسبانيين أندريس إنييستا (38)، وجيرارد بيكيه (38)، والبرازيلي ماكسويل (37 لقبًا).

ألقاب ميسي مع منتخب الأرجنتين

ويحمل قائد منتخب الأرجنتين سجلًا دوليًا استثنائيًا، يشمل الفوز بكأس العالم 2022، ولقبين لكوبا أمريكا، وكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، إضافة إلى الميدالية الذهبية في أولمبياد بكين 2008.

بهذا الإنجاز، يواصل ميسي تأكيد مكانته كأحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، مستمرًا في كتابة سجل حافل بالألقاب سواء على مستوى الأندية أو المنتخبات الوطنية.

