قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ميرز: سبب عدم زيارة نتنياهو لألمانيا هو مذكرة توقيف المحكمة الجنائية
صحة الشيوخ تناقش مقترح بمراجعة الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
الأفضل دائمًا.. أحمد شوبير يدعم محمد صلاح في أزمته الأخيرة
بروتوكول تعاون بين وزارتي الكهرباء والبترول لمعالجة المخلفات البترولية نوويًا بطريقة آمنة
طبيبة صباحًا وراقصة ليلًا وأجرها في الساعة 50 ألف.. من هي شروق قاسم؟
استئناف دخول المساعدات إلى غزة بعد يومين من إغلاق منفذ كرم أبو سالم
حكم المداومة على صلاة ركعتين على روح أبي المتوفى.. الإفتاء تجيب
الصحة الفلسطينية: 52% من قائمة الأدوية الأساسية و71% من قوائم المستهلكات الطبية رصيدها صفر
محافظ الغربية يهنئ البطل الأولمبي محمد السيد ويؤكد: ذهبية مستحقة ترفع اسم مصر
عبور تاريخي للحوض العائم "GREEN DOCK 3" عبر قناة السويس مع تدابير ملاحية خاصة
احذر.. تجاوز السرعة المقررة على الطرق يعرضك لغرامة 1500 جنيه بالقانون
نتنياهو: الفلسطينيون امتلكوا دولة سابقا وحاولوا تدمير إسرائيل منها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس حي شرق شبرا الخيمة يشارك في دهان الأرصفة ضمن حملة تطوير الطرق العامة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري

واصل اللواء تامر أبو الغيط رئيس حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مشاركته الميدانية في أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة وتجميل الطرق الرئيسية، حيث شارك بنفسه في أعمال دهان الأرصفة بطريق الفريق العصار شبرا – بنها الحر، مؤكدًا أهمية العمل الميداني كرسالة إيجابية تعزز الانتماء والمسؤولية.
تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة تحسين المظهر العام للمدن، ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية والميادين، واستعادة الوجه الحضاري لها.
وشارك أبو الغيط في أعمال الدهانات عقب الانتهاء من رفع الأتربة وكنس وغسيل الأرصفة بواسطة الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية وإضفاء طابع حضاري وحيوي على البيئة العمرانية بحي شرق.

مبادرة جمل مدينتك

وأكد رئيس الحي أنه سيتم تكثيف أعمال التطوير والتجميل على مستوى الطرق العامة والرئيسية بالتوازي مع رفع كفاءة منظومة النظافة، بالتعاون مع الشركة المتعهدة بعمليات رفع المخلفات والجمع السكني، باعتبار ملف النظافة أحد أهم الملفات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين.
وكشف عن إطلاق نواة مبادرة جَمِّل مدينتك، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهاز التنفيذي وجميع فصائل المجتمع المدني، من أجل إحداث تغيير جذري ينعكس على السمة الحضارية للشوارع والميادين، مشيرًا إلى أن المبادرة ستشهد مشاركة واسعة من المتطوعين والجهات المجتمعية لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.

القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة حي شرق شبرا الخيمة رئيس حي شرق شبرا الخيمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

المتهم خلال محاكمته

فصل رأسها عن جسدها.. الإعدام شنقا لطالب أنهى حياة زوجته في الصباحية بأسيوط

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

سعر الدولارر

سعر أعلى دولار في البنوك اليوم 7-12-2025

الزمالك

شائعات إغلاق الزمالك.. عمرو أديب مُنفعلاً: قولولنا خلاص كده إحنا عايزين الأهلي وبيراميدز

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

زيلينسكي يبحث عن ضمانات لحماية الأراضي الأوكرانية ومنع الاعتراف بسيطرة روسيا

صورة أرشيفية

هيمنة عسكرية لموسكو ..الجيش الروسي يتحرك ويستهدف منشآت طاقة أوكرانية

صورة أرشيفية

إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لتصعيد محتمل على الحدود الشمالية مع لبنان

بالصور

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود
ضبطيات قوات حرس الحدود

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

ضبطيات قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود تضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليار جنيه وأسلحة وذخائر

الزمالك

الدفع أو فسخ التعاقد.. 4 لاعبين على وشك الرحيل من الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد