رئيس حي شرق شبرا الخيمة يشارك في دهان الأرصفة ضمن حملة تطوير الطرق العامة

واصل اللواء تامر أبو الغيط رئيس حي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، مشاركته الميدانية في أعمال الصيانة الدورية ورفع كفاءة وتجميل الطرق الرئيسية، حيث شارك بنفسه في أعمال دهان الأرصفة بطريق الفريق العصار شبرا – بنها الحر، مؤكدًا أهمية العمل الميداني كرسالة إيجابية تعزز الانتماء والمسؤولية.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بضرورة تحسين المظهر العام للمدن، ورفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية والميادين، واستعادة الوجه الحضاري لها.

وشارك أبو الغيط في أعمال الدهانات عقب الانتهاء من رفع الأتربة وكنس وغسيل الأرصفة بواسطة الشركة المسؤولة عن أعمال النظافة، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف إحداث نقلة نوعية وإضفاء طابع حضاري وحيوي على البيئة العمرانية بحي شرق.

مبادرة جمل مدينتك

وأكد رئيس الحي أنه سيتم تكثيف أعمال التطوير والتجميل على مستوى الطرق العامة والرئيسية بالتوازي مع رفع كفاءة منظومة النظافة، بالتعاون مع الشركة المتعهدة بعمليات رفع المخلفات والجمع السكني، باعتبار ملف النظافة أحد أهم الملفات المرتبطة مباشرة بحياة المواطنين.

وكشف عن إطلاق نواة مبادرة جَمِّل مدينتك، التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهاز التنفيذي وجميع فصائل المجتمع المدني، من أجل إحداث تغيير جذري ينعكس على السمة الحضارية للشوارع والميادين، مشيرًا إلى أن المبادرة ستشهد مشاركة واسعة من المتطوعين والجهات المجتمعية لتحقيق أثر ملموس على أرض الواقع.