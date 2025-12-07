محافظ كفرالشيخ يفتتح معرض «مشروعك» دعمًا للحرف اليدوية والتراثية | صور

افتتح اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، معرض «مشروعك» للحرف اليدوية والصناعات التراثية والمواد الغذائية بنادي الخالدين بمدينة كفر الشيخ، والذي يستمر لمدة أسبوع، في إطار دعم الصناعات التراثية المتنوعة وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين على تطوير منتجاتهم وتعزيز فرص تسويقها.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة، ومقرر المجلس القومي للمرأة، وأحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة عفاف عاشور، مدير إدارة مشروعك، ومنسق منصة أيادي مصر بالمحافظة.

وقال إن المعرض يضم أكثر من 65 عارضًا يقدمون مجموعة كبيرة من المنتجات تشمل السجاد والكليم، والمنسوجات، والخرز، والخزف، وشنط الهاند ميد، والملابس الجاهزة، والمواد الغذائية، بمشاركة المجلس القومي للمرأة، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تتبنى خطة طموحة لتعزيز تسويق المنتجات التراثية والحرفية، من خلال إنشاء منفذ أو معرض تسويقي شهري بكل مركز ومدينة، بما يضمن توسيع فرص العرض والزخم التسويقي للحرفيين والأسر المنتجة، مؤكداً حرص المحافظة على توفير برامج تدريب وتأهيل مستمرة لرفع جودة المنتج، ودعم الصناعات اليدوية التي تعكس الهوية الوطنية وتمثل قيمة تراثية متفرّدة.

قال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة تُكثّف من تنظيم المعارض الداعمة للصناعات الحرفية والتراثية والأسر المنتجة، في إطار مشروعات تمكين المرأة اقتصاديًا وتوفير فرص العمل للشباب، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الهادفة إلى توسيع قاعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تضع تنمية الحرف اليدوية وتعزيز الاقتصاد المحلي ضمن أولوياتها.

وشدّد محافظ كفرالشيخ، على أن هذه المعارض لم تعد مجرد منصّات للعرض والبيع، بل تحوّلت إلى بوابات حقيقية لاقتناص الفرص وبناء مشروعات ناجحة، عبر ربط الحرفيين والأسر المنتجة بجهات التمويل والدعم الفني، وإتاحة مساحات ترويجية واسعة لمنتجاتهم أمام الجمهور.

وأشار إلى أن المحافظة تعمل على توسيع هذه المبادرات لتشمل أكبر عدد من المبدعين ورواد الأعمال، بما يُسهم في خلق مجتمع منتج، وتحقيق نهضة اقتصادية قائمة على الابتكار والحرف التراثية الأصيلة.