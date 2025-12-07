قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

السعودية تحدد شرطا جديدا لسفر مواطنيها إلى دول الخليج العربية

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية اليوم الأحد، على ضرورة تفعيل جواز السفر بعد تجديده، ليتمكن المواطن السعودي من السفر إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستخدام الهوية الوطنية.

مدة انتهاء الهوية الوطنية

و أشارت المديرية إلى أنه يجب عند السفر لدول الخليج ألا تكون مدة انتهاء الهوية الوطنية أقل من (3) أشهر، مشيرة إلى أن الهوية الرقمية عبر منصتي "أبشر" و"توكلنا" تعد وثيقة إثبات داخل المملكة فقط، ولا تُمكّن حاملها من السفر إلى خارجها.

وأوضحت "الجوازات" أن جواز السفر يتم "تفعليه من خلال مراجعة إدارات الجوازات أو فروعها أو المنافذ الدولية مع إحضار جواز السفر السابق دون حجز موعد مسبق".

و أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية، أبريل الماضي، رفع تعليق السفر بالهوية الوطنية من وإلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

