الدوري الاسباني .. التعادل الايجابي يحسم مباراة فانسيا وإشبيليه

انتهت مباراة فالنسيا و إشبيلية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ميستايا في اطار مواجهات الجولة الخامسة عشر من الدوري الاسباني.

أحرز هدف إشبيلية اللاعب سيزار تاريجا في الدقيقة 58 من عمر المباراة ثم تعادل هوجو دورو لفالنسيا في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

خاض فالنسيا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جولين أجيرويوابالا.

خط الدفاع: خوسي لويس جايا – كوبيتي – سيزار تاريغا – تيري كوريا

الوسط: خافي غييرا – بيبيلو – أندريه ألميدا.

الهجوم: ارناوت دانجوما – لويس ريوخا – هوجو دورو.