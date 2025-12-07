حازم مبروك عطية يوضح أثر صلة الرحم على بركة العمر

كشف الدكتور حازم مبروك عطية، الباحث بهيئة كبار العلماء، أن لفظ الرحم مشتق من الرحمة، موضحًا أن الأقارب سُمّوا بهذا الاسم لِما بينهم من تراحم ومودة تتجاوز طبيعة التعامل مع الآخرين.

النفوس والأحوال البشرية

وخلال لقائه مع الإعلامية آية شعيب في برنامج أنا وهو وهي على قناة صدى البلد، أشار عطية إلى أن النفوس والأحوال البشرية متقلبة، فلا أحد يظل على حال ثابت.

الإنسان له عمران

كما استشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن أحب أن يُبسط له في رزقه، ويُنسأ له في أثره، فليصل رحمه»، مؤكدًا أن الإنسان له عمران: عمر موصول بصلة الرحم، وآخر إذا قطعها.

وأوضح أن من يحافظ على صلة رحمه يُكتب له عمر أطول وبركة أكبر، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «بلّوا أرحامكم ولو بالسلام».