برلماني: برنامج رد الأعباء التصديرية خطوة حاسمة لدعم الصناعة وزيادة موارد الدولة

أكد النائب تامر عبد الحميد عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق برنامج رد الأعباء التصديرية بموازنة قياسية تبلغ 45 مليار جنيه يعكس الإرادة القوية للدولة في تعزيز الصادرات لتصبح محركا أساسيا للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي في توقيت بالغ الأهمية بالتزامن مع جهود الدولة لتقليل الفجوة التمويلية وزيادة موارد النقد الأجنبي.

المنظومة الجديدة للدعم التصديري

وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن المنظومة الجديدة للدعم التصديري تعتمد على معايير دقيقة تعزز قيمة المنتج المصري عالميا، وتدفع الشركات نحو زيادة القيمة المضافة ورفع الطاقة الإنتاجية، بما ينعكس على توسيع الأسواق وخلق فرص عمل جديدة.

وأشاد النائب بالالتزام الحكومي الواضح بسداد مستحقات المصدرين خلال فترة لا تتجاوز 90 يوما دون خصومات، إضافة إلى تيسير إجراءات الإفراج الجمركي وتوفير حوافز ضريبية وغير ضريبية، مؤكدا أن هذه الخطوات تعزز ثقة المستثمرين وتدعم الصناعة الوطنية في منافسة الأسواق العالمية.