وزير الإسكان: 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس

أكد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه لأول مرة يكون هناك منطقة أبراج كالمال والأعمال في العاصمة الادارية، إضافة إلى ومدينة الثقافة والعلوم والمدينة الأوليمبية وجميعها مشاريع مميزة

وقال شريف الشربيني، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه.تم انشاء مدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور في فترة التسعينيات ويتم الإهتمام بها وحصر الفرص الإستثمارية والقيام بمشروعات شراكة

وتابع وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 3 جامعات تعمل في مدينة العلمين الجديدة وبها طلاب وأعضاء هيئة تدريس، إضافة إلى منطقة صناعية 5 الاف فدان تم تخصيص مصانع بها وهناك تنسق مع وزير الصناعة في هذا الامر