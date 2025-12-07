تموين الإسكندرية توجه بتكثيف وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بنطاق المحافظة

وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس جمال عمار، الإدارات الفرعية بتكثيف وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية بنطاق المحافظة.



وذكرت المديرية – في بيان لها – أن إدارة تموين شرق، برئاسة رضا حسن مدير الإدارة، وبإشراف أحمد حسن رئيس الرقابة، شنت حملات رقابية على الأسواق والمحلات أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، شملت بيع سجائر مجهولة المصدر وبأسعار أعلى من المعلن، إلى جانب عدم وجود فواتير تثبت مشروعية الحيازة، بالإضافة إلى بيع سلع غذائية منتهية الصلاحية.



وأشار البيان إلى أنه تم التحفظ على 1450 علبة سجائر مجهولة المصدر ودون فواتير، و191 قطعة مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.