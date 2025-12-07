الأردن: إعادة تشكيل مجلس أوقاف القدس برئاسة الخطيب التميمي

قرر مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأحد، إعادة تشكيل مجلس الأوقاف والشئون الإسلامية في مدينة القدس المحتلة برئاسة الشيخ محمد عزام الخطيب التميمي، وعضوية عدد من الشخصيات المختصة والمعنية بإدارة شئون المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في المدينة المحتلة، وذلك في إطار الجهود الأردنية المستمرة لحماية المقدسات ودعم صمود أهل القدس.



ويعد مجلس الأوقاف والشئون الإسلامية في القدس الجهة الأردنية الرسمية المسئولة عن إدارة شئون المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في مدينة القدس، استنادا إلى الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.



ويتولى المجلس الإشراف المباشر على أعمال الصيانة والترميم، وتنظيم دخول المصلين، وإدارة موظفي الأوقاف،ومتابعة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية داخل الحرم القدسي.



كما يعمل المجلس على حماية الهوية الإسلامية للمدينة، ودعم صمود أهل القدس، والتنسيق مع وزارة الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية في كل ما يتعلق بشئون المقدسات.