أحمد بهنسي يكشف كواليس طلاقه من بوسي: الأكاذيب دمرت حياتي

كشف أحمد بهنسي تفاصيل جديدة حول خلافه مع زوجته السابقة بوسي، المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة البشعة"، موضحًا أن سبب الطلاق يعود إلى الأكاذيب التي انتشرت عنهما وأثرت بشكل كبير على حياته العملية والشخصية.

نشر معلومات غير صحيحة

وخلال لقائه مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة صدى البلد 2، أكد بهنسي أنه بعدما بدأت بوسي نشر معلومات غير صحيحة عنه عبر الإنترنت، أصبح غير قادر على مغادرة منزله أو استكمال مشروعه في الإسماعيلية بسبب الهجوم الذي تعرض له.

وقال بهنسي: "اتجوزت بوسي لأنها وقفت جنبي في الأول وعجبني دعمها وكلامها.. لكنها بعد الزواج بدأت تنشر أخبار غلط عني.. ومن هنا بدأت أشك إنها بتخدعني".

وأضاف أنه حاول احتواء الخلافات والتواصل مع أسرتها لإصلاح العلاقة، إلا أن الأمر ازداد سوءًا بعد نشرها فيديوهات تحتوي على أكاذيب مؤذية بحقه.

وعن تفاصيل الانفصال، أوضح بهنسي أن الطلاق لم يتم في الوقت الذي أعلنت فيه بوسي ذلك، قائلاً: "أنا ما طلقتش بوسي.. هي نشرت صورة لقسيمة الطلاق وقالت إننا انفصلنا، لكن الطلاق الرسمي حصل من يومين فقط".

وأشار إلى أنه رغم انفصالهما الفعلي منذ 8 أشهر، ظلت بوسي تتعامل معه كزوج خلال تلك الفترة.

أسباب اتخاذه قرار الطلاق

وأكد أن أحد أسباب اتخاذه قرار الطلاق هو استغلال بوسي للأزمة إعلاميًا وتسريب فيديوهات أساءت لصورة علاقتهما.

وخلال الحوار، طرحت الإعلامية نهال طايل تساؤلات حول سبب تأخر الطلاق الرسمي، ليكشف بهنسي أن تصاعد المشاكل بعد انتشار تلك الفيديوهات جعل الأمور أكثر تعقيدًا.

وفي ختام حديثه، عبّر بهنسي عن حزنه للوضع الذي انتهت إليه علاقتهما، مشيرًا إلى أن الطلاق جاء نتيجة تراكم كبير من الخلافات والأكاذيب التي لم تتم معالجتها في وقتها.