أحمد موسى: الناس تعبانة ولازم ييجي الوقت اللي يجنوا فيه ثمار صبرهم وتحملهم

دعا الإعلامي أحمد موسى، الحكومة، إلى ضرورة تكثيف الجهود وتقديم حوافز استثمارية حقيقية وملموسة؛ بما يتناسب مع التحسن الواضح في مؤشرات الاقتصاد، واستقرار الأوضاع الأمنية في البلاد.

خطوات الإصلاح

وأكد موسى أن الهدف من كل خطوات الإصلاح؛ هو وصول تأثيرها المباشر إلى المواطن البسيط، قائلاً: "كل المؤشرات بفضل الله إيجابية، لكن المواطن عايز يحس في جيبه، عايز مرتبه يزيد، لحد دلوقتي الناس تعبانة ودفعت ثمن كبير، ولازم ييجي الوقت اللي يجنوا فيه ثمار صبرهم وتحملهم".

وأضاف أن أغلب المواطنين يشكون من عدم كفاية الرواتب لتلبية احتياجات الشهر، موضحًا: "أي حد تسأله إيه طلباتك؟؛ يقولك مرتبي مش مكفيني، وده اللي بسمعه أي حد من أغلب الناس، في ناس بتشتغل شغلانتين وتلاتة عشان يقدروا يكملوا الشهر، وده مطلب حقيقي لازم يتلبي".

وأشار موسى إلى أن هناك بالفعل تراجعًا ملحوظًا في أسعار بعض السلع بنسبة تصل إلى 30 و40%، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذا الاتجاه: "إحنا شايفين سلع بتنزل، وده شيء إيجابي، والمواطن لازم يحس إن الأسعار فعلاً نزلت".

تحفيز الاستثمار

وشدد على أهمية الاستمرار في تحفيز الاستثمار وتخفيف الضغوط المالية عن المواطنين؛ حتى يلمس كل فرد تحسنًا فعليًا في مستوى دخله ومعيشته.