قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل السلحفاة في البيت تجلب الرزق والحظ وتعطل السحر؟.. احذرها
قمة جديدة.. السعودية تصطدم بالمغرب في كأس العرب
الأرصاد تحذر من أمطار متفاوتة الشدة تضرب غرب البلاد
إعلام إسرائيلي: تل أبيب ترفض مهلة عامين لنزع سلاح حماس وتصر على أشهر فقط
مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر في القاهرة والمحافظات
النائب الأول لرئيس "الأوروبي لإعادة الإعمار" يبدأ اليوم زيارة لمصر
سماح تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: خانِّي وأنا بولد بنتنا
رسميا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
الكونجرس يناقش مشروع قانون دفاعي يتضمن 400 مليون دولار إضافية لأوكرانيا
ما هو ثواب صيام يوم الإثنين؟.. 22 جائزة ربانية
إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في هذه الحالة بالقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انطلاق موسم جني الكركديه الأسواني

الكركدية الأسوانى
الكركدية الأسوانى
محمد عبد الفتاح

تمتلك محافظة أسوان  العديد من المقومات الطبيعية والبشرية ، لتكون من أهم المقاصد في المشاريع المتنوعة .

وفى هذا الصدد، بدأت المزارعون بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان فى جنى محصول الكركدية الأسوانى ، حيث سبق هذا الموسم نشاط من المزارعين الذين استعدوا للموسم منذ أسابيع لضمان جودة الحصاد.

وشهدت حقول الإنتاج بدء عمليات فرز السنابل وتجفيفها بطرق تقليدية وحديثة، حرصاً على الحفاظ على اللون المميز للكركدية الأسوانى الذى يشتهر بنقائه وقيمته التسويقية.

الكركدية الأسوانى 

شهدت الحركة إقبال فى عملية شراء المحصول من المزارعين ، خاصة مع ارتفاع الطلب على الكركدية الأسوانى داخل الأسواق المحلية وخارج المحافظة لما يتمتع به من جودة وقوام غنى يصلح للاستهلاك والتصنيع.

وتوجد العديد من فوائد الكركديه للصحة ، ومنها أنه يكافح الكركديه الكوليسترول الضار الموجود في الدم ، ويدخل الكركديه كعامل مساعد في حرق الدهون الموجودة في الطعام المتناول خاصة وإن تم تناوله من دون أي سكريات ، ويعمل الكركديه على تكسير الدهون حيث يزيد من معدلات الأيض الموجودة بالجسم .

ويساعد في تنشيط الدورة الدموية والتخلص من السموم بالدم ، وللكركديه قدرة هائلة على ترطيب البشرة والجسم خاصة حين اتباع الحميات الغذائية ، وللكركديه قدرة هائلة على تنشيط عضلة القلب وتنظيم ضربات ، ويساعد الكركديه في عملية الهضم حيث يحتوي على الكثير من إنزيمات الهضم التي تعمل كملين طبيعي للأمعاء .

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلوج

إنذار عاجل من الأرصاد.. برق ورعد وتساقط ثلوج على بعض المناطق غدًا

أرشيفية

الرئيس الإيراني في رسالة لمواطنيه: أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب

محمد صلاح

بعد الاجتماع مع إدارة ليفربول.. محمد صلاح ينتقل للدوري السعودي في يناير

جثة فتاة عين شمس

مز.ق جثتها بالشوارع .. قصة مقـ.تل فتاة عين شمس والمتهم يعترف

محمد صلاح

دعم غير مسبوق من يورجن كلوب لمحمد صلاح.. ماذا قال؟

إنستاباي

بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك

الراقصة شروق القاسم

ليست طبيبة .. مفاجأة غير سعيدة للراقصة شروق بعد تصدرها التريند

قطارات السكك الحديدية

السكة الحديد: تخفيض أسعار التذاكر 50% وتخصيص مقاعد بجميع القطارات لهذه الفئة

ترشيحاتنا

علي معلول

مهيب عبد الهادي يهاجم الجميع بسبب علي معلول

علي معلول

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن علي معلول.. تفاصيل

الغندور

الغندور يوجه رسالة إلى إدارة النادي: انقذوا الزمالك

بالصور

رمضان 2026.. ايهاب فهمي يبدأ تصوير مسلسل أولاد الراعي

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اسخر من والديك تكسب دولارات!

المزيد