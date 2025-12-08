انطلاق موسم جني الكركديه الأسواني

تمتلك محافظة أسوان العديد من المقومات الطبيعية والبشرية ، لتكون من أهم المقاصد في المشاريع المتنوعة .

وفى هذا الصدد، بدأت المزارعون بمختلف مراكز ومدن محافظة أسوان فى جنى محصول الكركدية الأسوانى ، حيث سبق هذا الموسم نشاط من المزارعين الذين استعدوا للموسم منذ أسابيع لضمان جودة الحصاد.

وشهدت حقول الإنتاج بدء عمليات فرز السنابل وتجفيفها بطرق تقليدية وحديثة، حرصاً على الحفاظ على اللون المميز للكركدية الأسوانى الذى يشتهر بنقائه وقيمته التسويقية.

الكركدية الأسوانى

شهدت الحركة إقبال فى عملية شراء المحصول من المزارعين ، خاصة مع ارتفاع الطلب على الكركدية الأسوانى داخل الأسواق المحلية وخارج المحافظة لما يتمتع به من جودة وقوام غنى يصلح للاستهلاك والتصنيع.

وتوجد العديد من فوائد الكركديه للصحة ، ومنها أنه يكافح الكركديه الكوليسترول الضار الموجود في الدم ، ويدخل الكركديه كعامل مساعد في حرق الدهون الموجودة في الطعام المتناول خاصة وإن تم تناوله من دون أي سكريات ، ويعمل الكركديه على تكسير الدهون حيث يزيد من معدلات الأيض الموجودة بالجسم .

ويساعد في تنشيط الدورة الدموية والتخلص من السموم بالدم ، وللكركديه قدرة هائلة على ترطيب البشرة والجسم خاصة حين اتباع الحميات الغذائية ، وللكركديه قدرة هائلة على تنشيط عضلة القلب وتنظيم ضربات ، ويساعد الكركديه في عملية الهضم حيث يحتوي على الكثير من إنزيمات الهضم التي تعمل كملين طبيعي للأمعاء .