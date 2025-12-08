زيلينسكي: المشاورات مع القادة الأوروبيين، ستتمحور حول الأمن والتمويل طويل الأجل لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم /الاثنين/، إنه خلال المشاورات مع القادة الأوروبيين، ستتمحور المواضيع الرئيسية حول قضايا الأمن والتمويل طويل الأجل لأوكرانيا .



وأضاف زيلينسكي -في خطاب مصور- "نبدأ أسبوعا دبلوماسيا جديدا الآن - ستكون هناك مشاورات مع القادة الأوروبيين. أولا وقبل كل شيء، قضايا الأمن ودعم صمودنا، وحزم الدعم المقدمة لدفاعنا. أولا وقبل كل شيء، الدفاع الجوي والتمويل طويل الأجل لأوكرانيا. بالطبع، سنناقش رؤية مشتركة ومواقف مشتركة في المفاوضات".



وأضاف أن الممثلين الأوكرانيبن أجروا في الأيام الأخيرة مناقشات جوهرية مع مبعوثي الرئيس الأمريكي، ويتوجه الآن أمين مجلس الأمن القومي والدفاع رستم عمروف ورئيس الأركان العامة أندريه هناتوف إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه ينتظر منهم معلومات مفصلة حول كل ما قيل للمبعوثين الأمريكيين في موسكو وحول الفروق الدقيقة التي يستعد الأمريكيون لتعديلها في المفاوضات مع أوكرانيا والروس.