مدبولي: شعار الفاو لهذا العام يؤكد أهمية التحرك الجماعي لتعزيز قدرة الدول على الصمود
البرغوثي: الاستهداف الإسرائيلي لأونروا تحد صارخ للأمم المتحدة ومجلس الأمن
اليوم.. محاكمة المتهم بالاعتداء على الأطفــ.ـال بمدرسة دولية بالإسكندرية
وزيرة التضامن الاجتماعي: الإنجاز العالمي لبطلات الأولمبياد الخاص فخر لمصر
فيديو جراف.. الوزراء: بفضل الإصلاحات تحسن أداء المؤشرات الاقتصادية بشهادة المؤسسات الدولية
أبو الغيط: الأمن الغذائي العربي يتطلب جهودًا جماعية متضافرة
2 طن حشيش وهيدرو.. الداخلية تحيط تهريب صفقة ضخمة من المخدرات بالسويس| صور
مدبولي يستمع لفيلم تسجيلي عن مبادرة منظمة الفاو للحفاظ على التراث الزراعي
سكران.. ضبط طالب بعد تحرشه بسيدة وإصابتها في القاهرة
مؤشرات البورصة تواصل الارتفاع الجماعي في مستهل تعاملات اليوم
وفود الألكسو تزور المتحف المصري الكبير وتثني على عبقرية التصميم وإبداع المحتوى
تصاعد أزمة محمود بنتايج بين الزمالك.. ووكيله يهدد بنقل الملف إلى فيفا
رياضة

محمد عمارة : يزن النعيمات واحد من أقوى المهاجمين في البطولة العربية

يزن النعيمات
يزن النعيمات
باسنتي ناجي

علق نجم الأهلي السابق محمد عمارة علي تعاقد الأهلي مع يزن النعيمات .

وقال محمد عمارة عبر تصريحات إذاعية: “واحد من أقوى المهاجمين في البطولة العربية ولازم منتخب مصر ياخد باله منه لو لعب قدامنا”.

وكشف الإعلامي فتح الله زيدان، عن حدوث تواصل من جانب النادي الأهلي مع المهاجم الأردني يزن النعيمات لاستطلاع رأيه بشأن الإنضمام لفريق الكرة الأول بالأهلي.

وكتب فتح الله زيدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصدر من الأهلي: حدث تواصل مع يزن النعيمات ووافق على الانضمام للاهلي والقرار في يد توروب الآن".

كان الإعلامي أمير هشام، قد كشف عن  دخول يزن النعيمات نجم المنتخب الاردنى في حسابات الاهلى بقوة للتعاقد معه فى يناير.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"خاص.. يزن النعيمات نجم المنتخب الاردنى يدخل حسابات الاهلى بقوة للتعاقد معه فى يناير".

واضاف: "اجتماع هام داخل الأهلى خلال ساعات لبحث التحرك فى الاتجاه الرسمى لضم اللاعب بعد استطلاع رأيه وترحيبه بشدة بالانضمام للقلعة الحمراء".

وتابع: "اللاعب يمتلك شرط جزائي فى عقده والأهلي جاهز لتفعيله يتبقى فقط الاتفاق مع اللاعب على المقابل المادي الخاص به ".

وختم أمير: "علاقات الاهلي بالجانب القطري قد تسهل من إتمام الصفقة".

