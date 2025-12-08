محمد عمارة : يزن النعيمات واحد من أقوى المهاجمين في البطولة العربية

علق نجم الأهلي السابق محمد عمارة علي تعاقد الأهلي مع يزن النعيمات .

وقال محمد عمارة عبر تصريحات إذاعية: “واحد من أقوى المهاجمين في البطولة العربية ولازم منتخب مصر ياخد باله منه لو لعب قدامنا”.

وكشف الإعلامي فتح الله زيدان، عن حدوث تواصل من جانب النادي الأهلي مع المهاجم الأردني يزن النعيمات لاستطلاع رأيه بشأن الإنضمام لفريق الكرة الأول بالأهلي.

وكتب فتح الله زيدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مصدر من الأهلي: حدث تواصل مع يزن النعيمات ووافق على الانضمام للاهلي والقرار في يد توروب الآن".

كان الإعلامي أمير هشام، قد كشف عن دخول يزن النعيمات نجم المنتخب الاردنى في حسابات الاهلى بقوة للتعاقد معه فى يناير.

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"خاص.. يزن النعيمات نجم المنتخب الاردنى يدخل حسابات الاهلى بقوة للتعاقد معه فى يناير".

واضاف: "اجتماع هام داخل الأهلى خلال ساعات لبحث التحرك فى الاتجاه الرسمى لضم اللاعب بعد استطلاع رأيه وترحيبه بشدة بالانضمام للقلعة الحمراء".

وتابع: "اللاعب يمتلك شرط جزائي فى عقده والأهلي جاهز لتفعيله يتبقى فقط الاتفاق مع اللاعب على المقابل المادي الخاص به ".

وختم أمير: "علاقات الاهلي بالجانب القطري قد تسهل من إتمام الصفقة".