أخبار السيارات | لماذا وقود الديزل أغلى من البنزين في أمريكا.. مواصفات مرسيدس S 680 4M مايباخ 2026

تختلف العلاقة السعرية بين وقود الديزل والبنزين بشكل جذري بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

للحفاظ على صندوق السيارة الخلفي يجب اتباع العديد من الخطوات الهامة من ضمنها، تنظيمه باستخدام منظمات وأحزمة، وتنظيف الأجزاء المطاطية والبطانات .

يتوافر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هارلي جيه إيرل كان يعمل مصمم سيارات أمريكي، وهو أول رئيس لقسم التصميم في جنرال موتورز (GM)، وذلك لأنه قام بعمل أحدث ثورة في تصميم السيارات، وذلك كان عن طريق إدخال مفهوم التصميم الصناعي المتكامل، والسيارات النموذجية (Concept Cars) كالـBuick Y-Jo .

