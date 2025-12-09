وزير المالية الأسبق: الاستثمارات في البنية الأساسية تمثل تنمية حقيقية للدولة

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، أن الاستثمارات في البنية الأساسية، مثل الموانئ والمناطق الصناعية، تمثل تنمية حقيقية للدولة، ولكن لا بد أن يتم معها دعم القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة.

وقال سمير رضوان، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “اون”، أن معدل النمو الاقتصادي في السنوات الأخيرة بلغ حوالي 3.5%، مؤكدا أن هناك حاجة لطفرة حقيقية في النمو الإقتصادي ومحاولة تقليل الديون.

وتابع وزير المالية الأسبق، أن ا أن السنوات المقبلة، وبالأخص عام 2026، تمثل فرصة ذهبية لإطلاق مرحلة جديدة في النمو الاقتصادي، مع التركيز على الأولويات الاستثمارية.