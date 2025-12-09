العربية للتصنيع: وقعنا عقد شراء مع شركة داسو الفرنسية لأول قطعتين من الطائرة الفالكون

علق اللواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على فعاليات معرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية والعسكرية .

وقال مختار عبد اللطيف في حواره على قناة " الأولى الفضائية"، :" الدولة تولي اهتماما كبيرا بتعميق التصنيع المحلي في المجالات العسكرية والمدنية .

وتابع مختار عبد اللطيف :" لدينا شراكة مع شركة داسو الفرنسية والتي تعد اكبر الشركات المنتجة للطائرات المقاتلة في العالم .



واكمل مختار عبد اللطيف :" نتعاون مع هذه الشركة وتعرفوا على قدراتنا للتصنيع ولدينا 3 مصانع في الهيئة تعمل في مجال الطارات ".



ولفت مختار عبد اللطيف:" وقعنا عقد شراء مع شركة داسو الفرنسية لأول قطعتين من الطائرة الفالكون المصنعة داخل مصنع المحركات الخاص بالهيئة ".