أمين سر فتح بهولندا: الانتقال للمرحلة الثانية من خطة ترامب يحتاج لتريث حتى نهاية الشهر

أفاد زيد تيم، أمين سر حركة فتح بهولندا والباحث السياسي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقلاً عن وسائل الإعلام الإسرائيلية، تشير إلى رغبته في الانتقال للمرحلة الثانية من خطته في 15 الشهر الجاري.

وأكد تيم أن هناك حاجة للتريث في تنفيذ أي خطوة، خصوصاً ما يتعلق بنزع سلاح المقاومة، مشدداً على أن القرارات النهائية ستتضح بعد لقاء ترامب مع القيادة الإسرائيلية، و ذلك خلال مداخلة هاتفية على قناة القاهرة الإخبارية.

تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق



و أضاف تيم أن التطبيق العملي للمرحلة الثانية يحتاج إلى الانتظار حتى 29 من هذا الشهر، وهو ما يرتبط باللقاء المتوقع بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة التفاصيل.

وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو حول انتهاء المرحلة الأولى تأتي في إطار التعامل مع الوضع الداخلي الإسرائيلي، خاصة مع وجود خلافات داخلية واستعدادات للانتخابات القادمة في نوفمبر، سواء على مستوى الكنيست أو رئاسة الوزراء.