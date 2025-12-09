الحكم عي المتهمين بخلية هيكل الإخوان الإداري بالتجمع.. بعد قليل

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد الشربيني، جلسة النطق بالحكم علي 10 متهمين، في القضية رقم 338 لسنة 2025، جنايات التجمع، والمعروفة بالهيكل الإداري للإخوان بالتجمع.





تفاصيل أمر إحالة المتهم

وجاء في أمر إحالة المتهمين ، إنه في غضون الفترة من عام 2011، وحتى 2020، المتهمون من الأول وحتي الرابع، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بيتهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة للخطر، وغريها من الحريات التي كفلها الدستور والقانون، بأن تولى كل منهم قيادة بالهيكل الإداري للإخوان، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة.

كما أن المتهمين من الخامس للأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها.