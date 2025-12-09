كل ما تريد معرفته عن مباراة الإمارات والكويت في كأس العرب 2025

يخوض منتخب الإمارات مواجهة حاسمة أمام نظيره الكويتي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد 974، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس العرب 2025، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين بالنسبة لـ"الأبيض".

ويدخل المنتخب الإماراتي المباراة ولا بديل أمامه عن الفوز، من أجل خطف بطاقة التأهل الثانية في المجموعة خلف منتخب الأردن، الذي ضمن الصعود إلى ربع النهائي مبكرًا.

وحصد الأبيض نقطة واحدة فقط من تعادل مع مصر، قبل أن يتلقى خسارة أمام النشامى، ليصبح الفوز مطلبًا ضروريًا للاستمرار في البطولة.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية، خاصة أن المنتخب الكويتي يدخل المباراة بهدف تحسين صورته في البطولة، بينما يسعى الأبيض الإماراتي لإنقاذ مشواره وحسم بطاقة العبور في اللحظات الأخيرة.

موعد مباراة الإمارات والكويت – كأس العرب 2025

تقام المباراة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 على استاد 974، وتنطلق صافرتها في:

4:30 مساءً بتوقيت مصر

5:30 مساءً بتوقيت السعودية والكويت

6:30 مساءً بتوقيت الإمارات

القنوات الناقلة

سيتم بث اللقاء عبر شبكة beIN Sports HD، إلى جانب مجموعة من القنوات الرياضية العربية تشمل:

دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، وقنوات الكأس القطرية.

جاء ترتيب المجموعة بعد انتهاء الجولة الثانية على النحو التالي:

1. الأردن — 6 نقاط

2. مصر — نقطتان

3. الإمارات — نقطة واحدة

4. الكويت — نقطة واحدة.