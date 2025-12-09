عملية التصويت لانتخابات النواب تتم في أثينا دون أي عقبات.. تفاصيل

أكد عبدالستار بركات، مراسل قطاع الأخبار في اليونان، أن المشهد الانتخابي أمام القنصلية العامة المصرية في أثينا يسير بسلاسة لليوم الثاني والأخير من عملية الاقتراع، موضحا أن أبواب السفارة فُتحت منذ التاسعة صباحاً، حيث يتوافد أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم دون أي عقبات تُذكر، في ظل تنظيم محكم وتعاون واضح بين الناخبين وأعضاء البعثة الدبلوماسية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن عملية التصويت ستستمر حتى التاسعة مساءً، يليها البدء مباشرة في فرز الأصوات وإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات المعتمدة.

وأشار بركات إلى أن التصويت يشمل دوائر المحافظات الثلاثين التي أُعيد فتحها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً وجود وعي كبير لدى أبناء الجالية بأهمية المشاركة في اختيار نائبهم الذي سيمثلهم تحت قبة البرلمان حتى عام 2030، لافتا إلى أن المصريين في الخارج يدركون أن صوتهم جزء من مسؤوليتهم الوطنية، وأن اختيارهم يؤثر في مسار العمل النيابي وخدمة الدوائر الانتخابية داخل مصر.