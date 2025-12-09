قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عايزين نحل الخلافات .. ماذا حدث لـ سيدة الزاوية على يد طليق ابنتها
الكرملين: المزاعم الأوروبية بأن بوتين يخطط لمهاجمة الناتو محض هراء
جيش الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة الغربية
تفوق كبير للفراعنة.. تاريخ مواجهات مصر مع منتخبات المجموعة السابعة في كأس العالم
خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. سعر عيار 21 بالمصنعية
أمطار غزيرة وسيول.. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الساعات القادمة
اقتراب حلول شهر رجب 1447 هجريا ... تعرف على عدد الأيام المتبقية وفضله
رئيس الوزراء: مصر أصبحت مركزًا عالمياً لصناعة الضفائر الكهربائية
مفتي الجمهورية: فصل الشتاء ربيع المؤمن وغنيمة روحية
اليوم اللي ألبس فيه فوشيا| رد صادم من إيمي سمير غانم على منتقدي أحدث إطلالاتها
مهتمتش بفيلم جديد | أحمد شوبير يشيد بجهود لميس الحديدي في قضية وفاة السباح ياسين
عملية التصويت لانتخابات النواب تتم في أثينا دون أي عقبات.. تفاصيل

هاجر ابراهيم

أكد عبدالستار بركات، مراسل قطاع الأخبار في اليونان، أن المشهد الانتخابي أمام القنصلية العامة المصرية في أثينا يسير بسلاسة لليوم الثاني والأخير من عملية الاقتراع، موضحا أن أبواب السفارة فُتحت منذ التاسعة صباحاً، حيث يتوافد أبناء الجالية المصرية للإدلاء بأصواتهم دون أي عقبات تُذكر، في ظل تنظيم محكم وتعاون واضح بين الناخبين وأعضاء البعثة الدبلوماسية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن عملية التصويت ستستمر حتى التاسعة مساءً، يليها البدء مباشرة في فرز الأصوات وإرسال النتائج إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق الإجراءات المعتمدة.

وأشار بركات إلى أن التصويت يشمل دوائر المحافظات الثلاثين التي أُعيد فتحها بقرار من المحكمة الإدارية العليا، مؤكداً وجود وعي كبير لدى أبناء الجالية بأهمية المشاركة في اختيار نائبهم الذي سيمثلهم تحت قبة البرلمان حتى عام 2030، لافتا إلى أن المصريين في الخارج يدركون أن صوتهم جزء من مسؤوليتهم الوطنية، وأن اختيارهم يؤثر في مسار العمل النيابي وخدمة الدوائر الانتخابية داخل مصر.

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

