فصل طالب بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية شهرًا لهذا السبب
الأرصاد تحذر: استمرار تكاثر السحب الممطرة على سيناء وخليج السويس.. وقد تصل لـ السيول
وعود ليلة الزفاف تتحول إلى مأساة | ماذا حدث لعروس المنوفية؟ وخالتها لـ "صدى البلد": الزوج قتلها بعد 4 شهور من الفرح
تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟
28,9 مليون تلميذ بمراحل التعليم قبل الجامعي في 2024/2025 بزيادة 1,5% عن العام الماضي
ديلي ميل تقدم حلا.. الصحف العالمية تسلط الضوء على أزمة محمد صلاح وسلوت
الزمالك يستعد لمواجهة كهرباء الإسماعيلية الليلة وسط غيابات دولية مؤثرة
حماس ترفض ادعاء رئيس أركان الإحتلال بشأن حدود غزة الجديدة
مسار الذهب في 2026.. هل يحافظ على صعوده بعد القفزة التاريخية بـ2025؟
الخطيب: التحولات الاقتصادية الجارية في مصر والسعودية أساس مهم لبناء شراكات استثمارية أوسع
كانت لسة على ذمته| القصة الكاملة في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار .. ماذا حدث؟
حماس: الأوضاع الكارثية في قطاع غزة تستدعي إطلاق عملية إغاثة عاجلة
اقتصاد

وزير المالية: النمو الاقتصادي يتسارع بالربع الأول من العام ويتجاوز 5.3%

وزير المالية
وزير المالية
محمد يحيي

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.

قال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا مما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.

أضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتًا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.

أضاف أن مصر شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.  

أكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من ١١٪ خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من ٨٠٪ فى يونيو ٢٠٢٦.

قال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز ٥,٣٪، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل ٣,٦٪ من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف ٤٪ هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموًا قويًا بنسبة ٧٣٪ وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.

تحريك الاقتصاد المديونية الحكومية السياسات المالية وزير المالية الاحتياجات الأساسية

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

اللواء محمد كمال الدالي

بيان عاجل من اللواء كمال الدالي حول مشاركته في الانتخابات البرلمانية

خطوبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

طقس اليوم

طقس اليوم| الأرصاد الجوية تطلق 3 تحذيرات عاجلة

فاتورة الكهرباء

اذهب للشركة.. لو جاتلك فاتورة الكهرباء بـ9 جنيهات

منتخب مصر

مواجهة الصعود.. تغيير كبير في تشكيل منتخب مصر أمام الأردن

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

مدير المديرية خلال زيارات المدارس

مدير تعليم جنوب سيناء: نظام البكالوريا يمنح الطلاب أدوات متقدمة تؤهلهم للجامعة

اللواء عماد كدواني محافظ المنيا

محافظ المنيا يعلن تجهيز 489 لجنة لاستقبال أكثر من 3 ملايين ناخب في 5 دوائر

جانب من الجولة

رئيس جامعة بنها يتابع اختبارات أساسيات التحول الرقمي بالذكاء الاصطناعي

باستخدام الصلصال.. طريقة سحرية لحماية سيارتك من الأوساخ

موضة الشتاء.. كيف تختارين إطلالتك في الأيام الباردة دون أن تفسدها الأمطار؟

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار والطقس في كام محافظة؟

غادة عبد الرازق بلوك جريء ومختلف على غلاف مجلة iconiqo

صورة من المناقشة

وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسي للأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

