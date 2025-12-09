المصريون في الخارج يتوافدون للإدلاء بأصواتهم بالدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب

أكد جمال الوصيف مراسل "القاهرة الإخبارية" من الرياض، أن المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية بدأوا منذ الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي الإدلاء بأصواتهم في الدوائر الانتخابية التي أعيد فتحها بعد حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر.

وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن عملية التصويت تجري في مدينتي الرياض وجدة، حيث تسجّل المراكز الانتخابية توافداً متدرجاً للناخبين على مدار الساعة، رغم انخفاض نسبي في الأعداد مقارنة بالمرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، مضيفا أن السفارة المصرية في الرياض والقنصلية العامة في جدة جهزتا مواقع الاقتراع بتسهيلات واسعة، من بينها أماكن استراحة ومعدات إلكترونية لتسجيل الناخبين عبر الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأشار الوصيف إلى أن السفير المصري بالرياض والقنصل العام في جدة يتابعان سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة، ويقدمان التوعية اللازمة للناخبين بشأن آلية التصويت الصحيحة، خاصة في الدوائر التي تضم مرشحين متعددين أو تلك التي تحتوي على مرشح واحد فقط. وبيّن أن عملية التصويت داخل اللجان لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، بما يعكس التنظيم الدقيق والانسيابية التي تتم بها إجراءات الإدلاء بالأصوات، الأمر الذي يسهم في تسهيل مشاركة المصريين المقيمين في المملكة.