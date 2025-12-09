قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تعلن جاهزيتها لانتشار شرطي محتمل مع قوة دولية في غزة
30 دقيقة .. منتخب مصر يتأخر بهدف أمام الأردن بكأس العرب
سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
ترامب يهدد بإلغاء حق المواطنة بالولادة
تحقيقات مع حلمي عبد الباقي وأبو المجد في نقابة الموسيقيين | خاص
إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي
المركز الطبي المصري في جامبيا .. أبرز استثمارات مصر في غرب أفريقيا
نائب رئيس جامبيا: افتتاح المركز الطبي المصري خطوة بالغة الأهمية للقطاع الصحي
أول ما نطق به لسانه القرآن .. عمر ذو البصيرة يبهر مسابقة بورسعيد الدولية بموهبته
نائب رئيس جامبيا: شراكتنا الطبية مع مصر قوية للغاية.. وزيارة رسمية للقاهرة قريبًا
وزير السياحة والآثار يبحث مع وفد جايكا دعم برامج تطوير المتحف المصري الكبير
مشروع رياضي .. CNN تكشف تفاصيل العرض الخيالي لـ محمد صلاح من الدوري السعودي
أرفع أوسمة منظمة الأغذية للقادة | الفاو تمنح الرئيس السيسي ميدالية أجريكولا

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
محمود مطاوع

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لتسلم "ميدالية أجريكولا" أرفع أوسمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، الممنوحة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومينا رزق، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وفي مستهل اللقاء، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ترحيبه بالدكتور "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مُثمناً حضوره لتسليم أرفع أوسمة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) "ميدالية أجريكولا"، الممنوحة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

ونقل رئيس الوزراء إلى المدير العام للمنظمة، تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتلقي هذا الوسام، مؤكداً تطلع مصر لدعم التعاون مع "الفاو".

ومن جانبه، أكد الدكتور "شو دونيو"، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، تطلعه لدعم التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة، وكذا التطلع لاستمرار التنسيق بين الجانبين.

وأوضح المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن منح هذا الوسام لفخامة السيد رئيس الجمهورية، يأتي تقديراً لجهوده في دعم قضايا الأمن الغذائي ومكافحة الجوع، فضلاً عن تقديم الدعم الإنساني للدول المجاورة التي تعاني من أزمات حادة.

وأشار الدكتور "شو دونيو"، إلى أن "ميدالية أجريكولا" تعد أرفع وسام يمنح من قبل"الفاو" للقادة والملوك ورؤساء الدول على جهودهم الداعمة لأهداف منظمة "الفاو".

