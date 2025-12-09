قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

محمد إبراهيم

حقق فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة الذى تشرف على تدريبه قيادة قوات الصاعقة 5 ميداليات متنوعة خلال مشاركته ببطولة العالم لكمال الأجسام والتى أقيمت فعالياتها بالمملكة العربية السعودية بمشاركة أكثر من 57 دولة .

وتحصل النقيب محمـد محمـد صالح على الميدالية الفضية وزن 90 كيلو فئة كمال الأجسام والميدالية الذهبية فئة "Classic Physique"، وحقق النقيب سعد فايق سعد الميدالية البرونزية وزن 85 كيلو فئة كمال الأجسام والميدالية الفضية فئة "Classic Physique"، وتوج الرقيب حمدى رفيق حمدى بالميدالية الفضية فئة "Muscular Physique".

وأشادت اللجنة الفنية المنظمة والحكام ورئيس الإتحاد الدولى لكمال الأجسام بالمستوى الراقى لفريق كمال الأجسام للقوات المسلحة المصرية.

وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة لأبنائها الرياضيين بمناسبة حصولهم على تلك الميداليات التى تضاف إلى سجلات التفوق الرياضى لأبناء القوات المسلحة.

يأتي ذلك استمرارا للنجاحات التى يحققها أبناء القوات المسلحة بمختلف الألعاب الرياضية لرفع العلم المصرى عالياً خفاقا بمختلف المسابقات الرياضية التى يشاركون بها.

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة السعودية قوات الصاعقة القوات المسلحة

