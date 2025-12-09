جامعة دمنهور تشارك في الندوة التوعوية التثقيفية لطلاب مصر

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور اليوم الثلاثاء الموافق ٩ ديسمبر، فعاليات الندوة التوعوية التثقيفية المجمعة السادسة لشباب الجامعات المصرية، والتي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات والمعاهد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باستضافة كريمة من جامعة طنطا، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، وذلك لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، والتوعية بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري.



جاءت الندوة بحضور اللواء أركان حرب هشام حسني، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية المشاركة، و الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، الدكتورة جيهان الخضري، عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور، العقيد أحمد الخزامي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الدكتور محمد عشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الأستاذ هادي صفار، مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، و ١٠٠ طالب من مختلف كليات جامعة دمنهور، بمشاركة طلاب الجامعات.من جانبه أعرب "رئيس جامعة دمنهور" عن بالغ فخره وسعادته بالمشاركة مع أبنائه الطلاب في هذه الندوة، موجها جزيل الشكر للدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا؛ على الاستضافة الكريمة، مقدما خالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية الباسلة وقياداتها على تنظيم تلك الفعاليات الهادفة التي تبرهن وتؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاهتمام بالشباب الذين يمثلون الغد المشرق والمستقبل الواعد الذين تعقد مصرنا الغالية عليهم آمالا كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن ما تشهده مصر من إنجازات تنموية كبرى يستلزم وعياً يحمي هذه المكتسبات.



وأشاد "ترابيس" بتلك الندوة التي تسلط الضوء على أهمية التوعية الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وتنمية الحس الوطني لدى الشباب، وخاصة طلاب الجامعات، وتعزيز انتمائهم الوطني، وترسيخ مفاهيم الأمن القومي، مؤكدا أهمية تنظيم تلك الفعاليات التي تمثل نافذة مهمة لبناء وعي الشباب وترسيخ هويتهم الوطنية، كما تعد منصة هامة لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب من مختلف الجامعات للتفاعل مع القضايا الوطنية من خلال البرامج التثقيفية المختلفة، للمساهمة في بناء جيل يعي جيدا تاريخ وطنه ويدرك ما يدور حوله من أحداث، ولديه القدرة على تكوين رؤية مستقبلية.



هذا وقد ثمن "ترابيس" جهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، من خلال تنظيم تلك الندوات التثقيفية لرفع وعي طلاب الجامعات بالملفات والموضوعات ذات الأولوية، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على المشاركة في تلك الفعاليات الهامة لتنمية مدارك طلابها.

كما وجه "ترابيس" تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة في سبيل الوطن، مثمنا حرص القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية على تخليد ذكراهم العطرة وتوفير كافة سبل الرعاية لأسرهم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية مهد الحضارات وحاضنة الرسالات والصفحة الخالدة في سجلات التاريخ، وأن يحفظ قواتنا المسلحة المصرية الباسلة الدرع الحامي لشعب مصر.



وأعرب طلاب جامعة دمنهور عن بالغ سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في الندوة، ومدى استفادتهم منها.