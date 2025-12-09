قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
165 مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من البنك الأوروبي
سيناريوهات ما بعد مادورو.. إدارة ترامب تضع خطة سرية عقب رحيل الرئيس الفنزويلي
بعد تعديل مباراة انبى .. تعرف على مواعيد مباريات الأهلي بكأس عاصمة مصر
إصابة شخصين في انقلاب سيارة نقل من أعلى طريق الـ 100 بالسلام
منتخب مصر يودع بطولة كأس العرب بعد الخسارة من الأردن بثلاثية نظيفة
حكم غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع.. الإفتاء: يجوز في حالة واحدة
تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات
الصحة : المركز الطبي في جامبيا يعزز استراتيجيتنا في السياحة العلاجية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
الإمارات تهزم الكويت بثلاثية وتتأهل لـ ربع نهائي كأس العرب
مدبولي : إطلاق 200 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية
الصحة: افتتاح المركز الطبي في جامبيا خطوة استراتيجية لتعزيز التواجد المصري بأفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة دمنهور تشارك في الندوة التوعوية التثقيفية لطلاب مصر

جامعة دمنهور تشارك في الندوة التوعوية التثقيفية
جامعة دمنهور تشارك في الندوة التوعوية التثقيفية
ساندي رضا

شهد الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور اليوم الثلاثاء الموافق ٩ ديسمبر، فعاليات الندوة التوعوية التثقيفية المجمعة السادسة لشباب الجامعات المصرية، والتي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالجامعات والمعاهد، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باستضافة كريمة من جامعة طنطا، بمشاركة عدد من الجامعات المصرية، وذلك لتنمية روح الولاء والانتماء لدى الشباب، والتوعية بالمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري.


جاءت الندوة بحضور اللواء أركان حرب هشام حسني، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية المشاركة، و الدكتور إسماعيل أبو غنيمة، عميد كلية الطب البيطري بجامعة دمنهور، الدكتورة جيهان الخضري، عميد كلية العلوم بجامعة دمنهور، العقيد أحمد الخزامي، مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة، الدكتور محمد عشري، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، الأستاذ هادي صفار، مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات، و ١٠٠ طالب من مختلف كليات جامعة دمنهور، بمشاركة طلاب الجامعات.من جانبه أعرب "رئيس جامعة دمنهور" عن بالغ فخره وسعادته بالمشاركة مع أبنائه الطلاب في هذه الندوة، موجها جزيل الشكر للدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا؛ على الاستضافة الكريمة، مقدما خالص الشكر والتقدير للقوات المسلحة المصرية الباسلة وقياداتها على تنظيم تلك الفعاليات الهادفة التي تبرهن وتؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الاهتمام بالشباب الذين يمثلون الغد المشرق والمستقبل الواعد الذين تعقد مصرنا الغالية عليهم آمالا كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن ما تشهده مصر من إنجازات تنموية كبرى يستلزم وعياً يحمي هذه المكتسبات.


وأشاد "ترابيس" بتلك الندوة التي تسلط الضوء على أهمية التوعية الوطنية، وتعزيز قيم الولاء والانتماء وتنمية الحس الوطني لدى الشباب، وخاصة طلاب الجامعات، وتعزيز انتمائهم الوطني، وترسيخ مفاهيم الأمن القومي، مؤكدا أهمية تنظيم تلك الفعاليات التي تمثل نافذة مهمة لبناء وعي الشباب وترسيخ هويتهم الوطنية، كما تعد منصة هامة لإتاحة الفرصة لأبنائنا الطلاب من مختلف الجامعات للتفاعل مع القضايا الوطنية من خلال البرامج التثقيفية المختلفة، للمساهمة في بناء جيل يعي جيدا تاريخ وطنه ويدرك ما يدور حوله من أحداث، ولديه القدرة على تكوين رؤية مستقبلية.

هذا وقد ثمن "ترابيس" جهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية، من خلال تنظيم تلك الندوات التثقيفية لرفع وعي طلاب الجامعات بالملفات والموضوعات ذات الأولوية، مؤكدا حرص جامعة دمنهور على المشاركة في تلك الفعاليات الهامة لتنمية مدارك طلابها.

كما وجه "ترابيس" تحية إجلال وتقدير لأرواح شهداء مصر الأبرار الذين قدموا أرواحهم الطاهرة في سبيل الوطن، مثمنا حرص القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية على تخليد ذكراهم العطرة وتوفير كافة سبل الرعاية لأسرهم، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية مهد الحضارات وحاضنة الرسالات والصفحة الخالدة في سجلات التاريخ، وأن يحفظ قواتنا المسلحة المصرية الباسلة الدرع الحامي لشعب مصر.

وأعرب طلاب جامعة دمنهور  عن بالغ سعادتهم وفخرهم بالمشاركة في الندوة، ومدى استفادتهم منها.

رئيس جامعة دمنهور جامعة دمنهور اليوم قوات الدفاع الشعبي والعسكري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

سعيد مختار

القافلة تسير.. أول تعليق من طليقة الفنان الراحل سعيد مختار بعد إخلاء سبيلها

الأرصاد الجوية

لسه 12 يوم.. مفاجأة للمواطنين بشأن الشتاء

ترشيحاتنا

ارشيفيه

انفجار تانك بمصنع طوب بالدقهلية.. وإصابة ثلاثة بحروق متنوعة

أرشيفية

شاهد الملك: طلبوا تسفير الأولاد ودولارات وتعيينات لتسريب كراسة كينج مريوط

المتهمات

القبض على شخص و3 فتيات يمارسون الرذيلة بالإسكندرية

بالصور

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

قبل ما تنام .. ماذا يفعل تناول موزة واحدة في جسمك؟

فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم
فوائد تناول موزة واحدة قبل النوم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

فيديو

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

تخطى الـ 6000.. مفاجأة في سعر الذهب قبل اجتماع الفيدرالي الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد