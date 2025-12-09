مقاتلات روسية وصينية تجري دوريات جوية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أ ش أ

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء، بأن حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز "تو-95إم إس" (Tu-95MS) التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية، وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز"هونغ-6كي" (Hong-6K) التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني، نفذت دورية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعادت إلى مطاراتها بعد اكتمال مهمتها.



وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" - : "نفذت مجموعة جوية مكونة من حاملات الصواريخ الاستراتيجية من طراز Tu-95MS التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية وقاذفات القنابل الاستراتيجية من طراز Hong-6K التابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني دورية جوية فوق مياه بحر اليابان وبحر الصين الشرقي وغرب المحيط الهادئ".



متابعا: "وبعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى قواعدها".



وأوضحت الوزارة أن الدورية نُفذت في إطار خطة التعاون العسكري لعام 2025، ولم تكن موجهة ضد دول ثالثة.



وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا، في كلمته ضمن منتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني السابع، أن علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين روسيا والصين تتطور بشكل تصاعدي.