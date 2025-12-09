بنفرح بوقوع محمد صلاح | عبد الملك: إحنا في منظومة مشي حالك

خسر منتخب مصر أمام نظيره الأردني، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة الثالثة بدور المجموعات من بطولة كأس العرب التي تنظمها قطر .

وكتب أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك :رجعولنا الكرة والدوري المصري من ۲۰۰۰ لـ ۲۰۱۱ علشان زهقنا .

و تابع :يا راجل ده في فئة كبيرة مننا ان مكانش الاغلبية مبتشجعش المنتخبات ولا بتعرف هيلاعبو امتي

و أضاف:وفي فئة اكبر بتفرح في اي وقعة لمحمد صلاح الي بلدنا مجابتش ولا هتجيب زيه ،احنا في منظومة مشي حالك.



وبهذه النتيجة ودعت مصر والكويت البطولة رسميا من الدور الأول، فيما تأهل الأردن والإمارات عن المجموعة.