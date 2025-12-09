قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صوتي راح| أحمد موسى منفعلا: تقييمي للمنتخب صفر في كأس العرب 2025
بث مباشر| أحمد موسى يشتعل غضبًا بعد الخروج المهين لمنتخب من كأس العرب
محافظ الجيزة: جاهزية المقار لانطلاق انتخابات مجلس النواب بسبع دوائر ملغاة
سينتيا خليفة شقيقة ياسمين عبد العزيز في مسلسل وننسى اللي كان
نوع طعام شهير موجود في كل بيت يقوي المناعة والقلب
الطقس غدا | الأمطار تضرب 10 محافظات .. وثلوج متوقعة بهذه المناطق
فين حسين الشحات | انفعال أحمد موسى بعد وداع منتخب مصر كأس العرب
إبراهيم فايق عن ثلاثية الأردن: إحنا لا حول لنا ولا قوة.. في آخر الصف والله
ليفربول يهدد محمد صلاح قبل الرحيل إلى أمم أفريقيا .. ماذا حدث؟
فيروفيارو الموزمبيقي يفوز على هيئة الموانئ الكيني 91 - 76 ببطولة أفريقيا للسلة
الساحل التونسي.. اكتشاف فيروس قا.تل يهدد مزارع القاروص بالبحر المتوسط
عراقي: اتحاد الكرة يخاطب الفيفا اعتراضًا على مباراة دعم المثليين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

نوع طعام شهير موجود في كل بيت يقوي المناعة والقلب

الثوم
الثوم
اسماء محمد

يعد الثوم من الأطعمة الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض وبعض المشكلات التجميلية بل ويعمل على الوقاية منها .

نعرض لكم فوائد الثوم الصحية وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك

 يعزز المناعة


 وفقًا لدراسة شملت 41,000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 55 و69 عامًا، فإن اللواتي يتناولن الثوم والفواكه والخضراوات بانتظام انخفض لديهن  خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 35%.

يعمل كمضاد للالتهابات
أظهرت الأبحاث أن زيت الثوم يعمل كمضاد للالتهابات وإذا كنت تعاني من آلام والتهاب في المفاصل أو العضلات، فافركها بزيت الثوم حتى أن مؤسسة التهاب المفاصل توصي به للمساعدة في منع تلف الغضاريف الناتج عن التهاب المفاصل .

لرفع المناعة والحماية من الامراض|تعرف على فوائد فصوص الثوم

يحسن صحة القلب


وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن الثوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الشرايين وضغط الدم .

يعتقد الباحثون أن خلايا الدم الحمراء تحوّل الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين وهذا يُوسّع الأوعية الدموية، مما يُسهّل تنظيم ضغط الدم.

لكن قبل التوقف عن تناول أدوية ضغط الدم، استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان إضافة المزيد من الثوم إلى نظامك الغذائي قد يكون مفيدًا لك.


ينظف البشرة


خصائص الثوم المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة تُنقّي بشرتكِ عن طريق قتل البكتيريا المُسبّبة لحب الشباب وأظهرت إحدى الدراسات أن  تدليك الثوم النيء  على البثور يُساعد على إزالتها.

10 فوائد لتناول الثوم على الريق صباحاً

 انبيه قد يُسبب الثوم حرقة في بشرتك لذا استشر طبيب الجلدية أولًا قبل تجربة هذه التقنية، خاصةً إذا كنت تستخدم أي منتجات أخرى للعناية بالبشرة.

يحافظ على الطعام 


يمكن للخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في الثوم الطازج أن تقضي على البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي ، بما في ذلك السالمونيلا والإشريكية القولونية ومع ذلك، لا تستخدم الثوم كبديل لتعقيم الطعام ومعالجته بشكل صحيح.

يعالج قدم الرياضي


الثوم يُحارب  الفطريات أيضًا وإذا كنت تعاني من قدم الرياضي، انقع قدميك في ماء الثوم أو افركهما بالثوم النيء للقضاء على الفطريات المُسببة للحكة.

الثوم فوائد الثوم المناعة حب الشباب تقوية المناعة

محمد صلاح

مقابل 65 مليون يورو .. ليفربول يعرض صلاح للبيع في يناير

تامر حسني

مبيتحركش من السرير .. تطورات الحالة الصحية لـ تامر حسني

تعطيل الدراسة بسبب الأمطار

تعطيل الدراسة في محافظة واحدة..حالة الطقس لمدة 72 ساعة

صورة ارشيفية

إحالة أوراق المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية إلى المفتي

الطقس في مصر

تحذير جوي.. سحب ركامية تغطي 4 محافظات وأمطار رعدية بعد ساعات

تطورات في قضية عروس المنوفية

خالة عروس المنوفية: زوجها أنهى حياتها وهي حامل.. وجارتهم أبلغتنا بعد انقطاع صوت صراخها

حديقة الحيوان بالجيزة

العد التنازلي بدأ.. الموعد الرسمى لافتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

المتهم

بعد تسمم عاملات بمصنع.. القبض على مالك مطعم بالقاهرة

الإذاعية هاجر سعد الدين

هاجر سعد الدين تروي قصة أول برنامج عن فقه المرأة في تاريخ الإذاعة

صلاة قيام الليل

هل يجوز صلاة قيام الليل في التاسعة مساء؟.. أمين الإفتاء يحدد الوقت المفضل لأدائها

الشيخ خالد الجندي

عجائب القرآن.. خالد الجندي يوضح 18 صفة مختلفة لأفعال المجي في كتاب الله

بالصور

الكحة المستمرة في الشتاء .. أسبابها وطرق التخلص النهائي منها

أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة
أسباب الكحة المزمنة

طريقة عمل كفتة الدجاج.. وصفة سهلة ولذيذة في البيت

طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج
طريقة عمل كفتة الدجاج

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عددا من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية
فريق كمال الأجسام للقوات المسلحة يحقق عدد من الميداليات المتنوعة خلال بطولة العالم بالسعودية

قبل ساعات من طرحه .. محطات مهمة في حياة أم كلثوم يبرزها فيلم الست

فيلم الست
فيلم الست
فيلم الست

صورة من الفيديو

دمروني معنوياً | والد صاحبة فيديو أوردر الورد لـ “صدى البلد”: مقلب قاسٍ بعد 4 أيام من التعب

نيللي كريم

نيللي كريم تفضح استنزاف الممثل وتودع زمن البطولات المصطنعة| خاص

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

سحب رعدية وأمطار غزيرة .. تحذير عاجل من الأرصاد

