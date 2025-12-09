نوع طعام شهير موجود في كل بيت يقوي المناعة والقلب

يعد الثوم من الأطعمة الطبيعية التى تساعد في علاج عدد كبير من الأمراض وبعض المشكلات التجميلية بل ويعمل على الوقاية منها .

نعرض لكم فوائد الثوم الصحية وذلك وفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك

يعزز المناعة



وفقًا لدراسة شملت 41,000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 55 و69 عامًا، فإن اللواتي يتناولن الثوم والفواكه والخضراوات بانتظام انخفض لديهن خطر الإصابة بسرطان القولون بنسبة 35%.

يعمل كمضاد للالتهابات

أظهرت الأبحاث أن زيت الثوم يعمل كمضاد للالتهابات وإذا كنت تعاني من آلام والتهاب في المفاصل أو العضلات، فافركها بزيت الثوم حتى أن مؤسسة التهاب المفاصل توصي به للمساعدة في منع تلف الغضاريف الناتج عن التهاب المفاصل .

يحسن صحة القلب



وتشير الأبحاث أيضًا إلى أن الثوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الشرايين وضغط الدم .

يعتقد الباحثون أن خلايا الدم الحمراء تحوّل الكبريت الموجود في الثوم إلى غاز كبريتيد الهيدروجين وهذا يُوسّع الأوعية الدموية، مما يُسهّل تنظيم ضغط الدم.

لكن قبل التوقف عن تناول أدوية ضغط الدم، استشر طبيبك لمعرفة ما إذا كان إضافة المزيد من الثوم إلى نظامك الغذائي قد يكون مفيدًا لك.



ينظف البشرة



خصائص الثوم المضادة للبكتيريا ومضادات الأكسدة تُنقّي بشرتكِ عن طريق قتل البكتيريا المُسبّبة لحب الشباب وأظهرت إحدى الدراسات أن تدليك الثوم النيء على البثور يُساعد على إزالتها.

انبيه قد يُسبب الثوم حرقة في بشرتك لذا استشر طبيب الجلدية أولًا قبل تجربة هذه التقنية، خاصةً إذا كنت تستخدم أي منتجات أخرى للعناية بالبشرة.

يحافظ على الطعام



يمكن للخصائص المضادة للبكتيريا الموجودة في الثوم الطازج أن تقضي على البكتيريا المسببة للتسمم الغذائي ، بما في ذلك السالمونيلا والإشريكية القولونية ومع ذلك، لا تستخدم الثوم كبديل لتعقيم الطعام ومعالجته بشكل صحيح.

يعالج قدم الرياضي



الثوم يُحارب الفطريات أيضًا وإذا كنت تعاني من قدم الرياضي، انقع قدميك في ماء الثوم أو افركهما بالثوم النيء للقضاء على الفطريات المُسببة للحكة.