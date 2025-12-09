تعليق ناري من أسامة عرابي على خروج المنتخب من كأس العرب 2025

أكد الكابتن أسامة عرابي، نجم الكرة المصرية، أن الشعب المصري حزين على الخروج المهين للمنتخب الوطني من بطولة كأس العرب 2025.



وأضاف الكابتن أسامة عرابي، نجم الكرة المصرية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك عدم التنسيق بين المنتخبات المصرية في كرة القدم، متابعا أن هناك لاعبيين كان يمكن استدعائهم للمنتخب الثاني في هذه البطولة.

وتابع الكابتن أسامة عرابي، نجم الكرة المصرية، أن التراشق كان كبير بين المنتخب الاول والثاني وهناك عشوية حقيقية، ولابد أن ندعم حسام حسن بقوة في منتخب مصر من أجل بطولة افريقيا.

