تشكيل ليفربول ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

أعلن آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيلته لمواجهة إنتر ميلان يوم الثلاثاء ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل ليفربول أمام إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: جو جوميز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافنبيرخ، سوبوسلاي.

خط الوسط الهجومي: كورتيس جونز، ماك أليستر، ألكسندر إيزاك.

خط الهجوم: هوجو إيكتيكي.

وجاء على مقاعد البدلاء كلا من: مامارداشفيلي - وودمان - كيركيز - فيرتز - برادلي - نيوني - نجوموها - لاكي.

ويستضيف ملعب جوزيبي مياتزا الذي يحتضن قمة كبرى بين إنتر ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، في مواجهة تحمل طابع القوة والإثارة نظرًا لوضع الفريقين في المجموعة.

ويخوض إنتر اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عروض قوية في البطولة، حيث يحتل المركز الرابع برصيد 12 نقطة حصدها من أربعة انتصارات مقابل خسارة واحدة، ليؤكد رغبته في المنافسة بقوة على صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، يطمح ليفربول إلى تصحيح المسار الأوروبي واستعادة توازنه، بعدما جمع 9 نقاط فقط من 3 انتصارات وتلقى هزيمتين، في وقت يعاني فيه الفريق من تراجع واضح في الدوري الإنجليزي الممتاز، ما يزيد من ضغط الجماهير على المدرب آرني سلوت.

وشهدت قائمة ليفربول التي أعلنها سلوت لمواجهة إنتر غيابًا لافتًا للنجم المصري محمد صلاح، في استمرار للأزمة التي اندلعت بعد تصريحاته الأخيرة ضد المدرب وإدارة النادي عقب لقاء ليدز يونايتد.

وجاء الاستبعاد بقرار مشترك بين المدرب والإدارة، ليُستكمل مسلسل تهميش اللاعب في الفترة الماضية، حيث لم يشارك أساسيًا في آخر 3 مباريات.