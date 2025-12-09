العشري: فوود أفريكا نافذة مهمة للصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية

شاركت الغرفة التجارية بالقاهرة برئاسة أيمن العشري لأول مرة في الدورة العاشرة لمعرض” فوود افريكا ” والتي إفتتحها اليوم الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية و وزير الصناعة والنقل.

وأكد أيمن العشري علي أهمية هذا المعرض بالنسبة للصادرات المصرية ونفاذها إلي الأسواق الخارجية.

وأشار رئيس غرفة القاهرة إلي أهمية المعارض المتخصصة التي تمثل أهم النوافذ الترويجية وزيادة التبادل التجاري وأن معرض “ فود أفريكا ” هو معرض دولي هام علي أرض مصر كما أنه يمثل نقطة إلتقاء عامة جدًا لكبري الشركات في القطاع الغذائي.

ولفت ( العشري ) إلي أن المعرض يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات واللقاءات الثنائية بين الشركات والتعرف علي أحدث سبل التكنولوجيا في القطاع الغذائي.

واستطرد (العشري): قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية لهما أهمية خاصة علي الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي متوقعًا أن تكون لهذه النسخة من المعرض إيجابيات كبيرة علي الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة في ظل مشاركة أكثر من 1200 شركة من 45 دولة في قطاعات ( الغذاء - الحاصلات الزراعية - التعبئة والتغليف - ماكينات التصنيع الغذائية - التمور).

وأكد رئيس غرفة القاهرة أن هذا المعرض يعزز من فرص المنتجات المصرية في فتح أسواق تصديرية جديدة في الدول الإفريقية والدول الأخرى .

