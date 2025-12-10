ترامب يلوح بالمهلة وزيلينسكي يصرخ بالاستغاثة.. هل تخبئ الأسابيع المقبلة مفاجأة لأوكرانيا؟

في ظل تصاعد الضغوط الدولية وتزايد التعقيدات المحيطة بالحرب في أوكرانيا، كشفت تقارير غربية عن توتر ملحوظ في الاتصالات بين كييف وواشنطن، وذلك مع اقتراب مهلة أمريكية جديدة تهدف إلى دفع مسار المفاوضات نحو اتفاق سلام.

مهلة للرد على اتفاق السلام المقترح من واشنطن

وتسلط التطورات الأخيرة الضوء على موقف أوكرانيا الحرج بين الضغوط الأمريكية وحسابات الحلفاء الأوروبيين، وسط توتر ميداني متصاعد وهجمات روسية مكثفة.

وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة فايننشال تايمز، أمس، نقلا عن مسؤولين مطلعين، بأن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة أيام فقط للرد على اتفاق السلام المقترح من واشنطن.

ووفق الصحيفة، أوضح زيلينسكي للقادة الأوروبيين أنه واجه ضغوطا كبيرة خلال مكالمة هاتفية استمرت لساعتين الأسبوع الماضي، وجمعته بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، حيث طلب منه اتخاذ قرار سريع بشأن المقترح.

كما كشف مصدر مطلع، أن ترامب يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يخص أوكرانيا بحلول عيد الميلاد، في مؤشر على استعجال الإدارة الأمريكية الحالية لحسم ملف الحرب.

وأشار مسؤولون إلى أن زيلينسكي أبلغ مبعوثي ترامب بأنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء مشاورات مع حلفائه الأوروبيين قبل تقديم رد نهائي، وتخشى كييف، بحسب المصادر، أن يؤدي قبول المقترح الأمريكي بشكل منفرد إلى تفتيت الموقف الغربي ما لم يحظ بموافقة أوروبية مسبقة.

من جهته، اعتبر مسؤول غربي أن أوكرانيا تجد نفسها محاصرة بين مطالب تتضمن التخلي عن أجزاء من أراضيها، وهو أمر "لا يمكن القبول به"، وبين عدم قدرتها على رفض مقترحات أمريكية قد تكون حاسمة لمستقبل الدعم الغربي لها.

وسبق، وقال زيلينسكي للصحفيين: "بصراحة، الأمريكيون يبحثون اليوم عن حل وسط"، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة على كييف لإظهار مرونة أكبر في المفاوضات.

وخلال الأسبوع الماضي، عمل ويتكوف وكوشنر بشكل مباشر مع الفريق المفاوض الأوكراني في مدينة ميامي الأمريكية، وعقب هذه الاجتماعات، أعلن زيلينسكي إحراز تقدم في مراجعة مسودة خطة السلام الأمريكية الأصلية التي كانت تتكون من 28 نقطة وجرى إعدادها بالتنسيق مع الجانب الروسي، وفق ما نقلته الصحيفة.

وتضمنت الخطة في بدايتها نقاطا اعتبرت منحازة ضد أوكرانيا، وهو ما رفضه زيلينسكي، إلا أن النسخة التي خضعت للتعديل تقلصت إلى 20 نقطة، وأصبح مضمونها أكثر قبولا بالنسبة لكييف.

وعبر زيلينسكي كذلك عن مخاوفه من احتمال تراجع الاتحاد الأوروبي عن خطة "قرض التعويضات لأوكرانيا" الممول من أصول روسية مجمدة، خشية أن يثير ذلك غضب واشنطن أو يؤدي إلى فقدان الضمانات والدعم الأمني الأوروبي.

وفي مقابلة مع مجلة بوليتيكو، رد ترامب على سؤال حول ما إذا كان قد وضع جدولا زمنيا للرئيس الأوكراني للوصول إلى اتفاق، قائلا: "حسنا، عليه أن يتحلى بالشجاعة وأن يبدأ بقبول الأمور؛ لأنه خاسر"، في تصريح أثار جدلا واسعا.

وعلى الصعيد الميداني، كثفت القوات الروسية في الأشهر الأخيرة هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، كما بسطت سيطرتها على أجزاء كبيرة من مدينة بوكروفسك، فيما تواجه مدينة ميرنوهراد خطر الحصار الوشيك.

ويتوقع أن تؤدي خسارة هاتين المدينتين إلى ضربة قاسية لمعنويات كييف، إذ ستمنح القوات الروسية القدرة على تنفيذ هجمات أعمق داخل المنطقة.

وأفاد مسؤولون أوكرانيون بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحاول إقناع الإدارة الأمريكية بأن إيقاف تقدم قواته أمر مستحيل، عبر الادعاء بتحقيق سيطرة كاملة على تلك المدن.

جدير بالذكر، أنه في بيان صدر أمس، شدد زيلينسكي على أن اتفاق السلام الحقيقي سيظل مرهونا بموافقة الدولة المسؤولة عن "أكبر حرب تشهدها أوروبا منذ عام 1945"، على حد تعبيره.

وأكد الرئيس الأوكراني، أن كل شيء يعتمد على ما إذا كانت روسيا ستتخذ خطوات فعلية لوقف نزيف الدم ومنع اندلاع الحرب من جديد.