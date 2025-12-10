إعلامي يكشف عن إصابة أفشة

كشف الإعلامي أمير هشام عن الإصابة التي تعرض لها اللاعب مجدي افشة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.









وكتب امير هشام :" الأهلي يعلن تعرض أفشة لإصابة في السمانة، والفحص الطبي يحدد موقفه غدًا ".

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي منح راحة لمدة 5 أيام للرباعي محمد شريف وياسين مرعي ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد، بعد انتهاء المشاركة في بطولة كأس العرب.

وأكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة، أن الجهاز الفني قام بمنح اللاعبين إجازة من المشاركة في التدريبات حتى يوم الإثنين القادم، للحصول على قسط من الراحة.

وواصل الفريق تدريباته على ملعب مدينة نصر، استعدادًا لخوض مباراة إنبي، التي تقام مساء الجمعة القادم على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.