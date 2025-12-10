فصل 14 طالبًا بعلوم بنها لمخالفتهم القواعد والقيم الجامعية

أعلنت كلية العلوم بجامعة بنها، فصل 14 طالبا من الكلية، وذلك لما ثبت في حقهم من مخالفات لا تنسق مع الضوابط والقيم الجامعية، موضحة أن ذلك في إطار حرصها على تطبيق القواعد واللوائح المنظمة للعمل داخل الحرم الجامعي، وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية بين أبنائها، بما يكفل الحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومحترمة، وبناء على ما انتهت إليه الجهات المختصة ومجلس تأديب الطلاب بالكلية.

أسماء الطلاب المفصولين من الكلية ومدة الفصل

وجاءت أسماء الـ 14 طالب المفصولين من الكلية على النحو التالي:

- س. ع، المستوى الأول علوم طبيعية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- ع. ح، المستوى الأول علوم طبيعية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- م. ع، المستوى الأول علوم بيولوجية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- م.ش، المستوى الأول علوم طبيعية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- م.ع، المستوى الأول علوم بيولوجية - الفصل من الكلية لمدة أسبوعين.

- م.ف، المستوى الأول علوم بيولوجية - الفصل من الكلية لمدة أسبوعين.

- إ.ا، المستوى الأول علوم طبيعية، الفصل من الكلية عن الترم الأول من العام الدراسي 2025 – 2026 مع ما يترتب على ذلك من أثار.

- ي.ا، المستوى الأول علوم طبيعية، الفصل من الكلية عن الترم الأول من العام الدراسي 2025 – 2026، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

- أ.ع، الفرقة الثالثة علوم حاسب - الفصل من الكلية لمدة أسبوعين.

- ا.ع، المستوى الأول علوم طبيعية - الفصل من الكلية لمدة أسبوعين.

- م.ع - المستوى الثالث شعبة الكيمياء والكيمياء التطبيقة - الفصل من الكلية المدة أسبوع.

- م.أ - المستوى الأول علوم طبيعية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- أ.أ - المستوى الأول علوم بيولوجية - الفصل من الكلية لمدة أسبوع.

- م.أ، المستوى الثاني شعبة الكيمياء والكيمياء التطبيقية - الفصل من الكلية المدة أسبوع.

وأوضحت الكلية، في بيان لها، أنه جاء ذلك لما ثبت في حقهم من مخالفات لا تتسق مع الضوابط والقيم الجامعية، ويشمل القرار حرمانهم من دخول الحرم الجامعي اعتبارا من يوم السبت الموافق 6 – 12 – 2025، وحتى انتهاء مدة العقوبة.

كما شدد القرار على جميع جهات الاختصاص بتنفيذه كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ صدوره، وذلك حرصا على انتظام العملية التعليمية والحفاظ على السلوك القويم داخل الجامعة.

وأكدت جامعة بنها، أن الالتزام والانضباط هما ركيزتان أساسيتان في رسالتها التعليمية والأخلاقية، ولن يسمح بأي تجاوزات من شأنها الإخلال بقيم المؤسسة الجامعية