مدبولي: الجمهورية الجديدة تراهن على العلم كشريك أساسي في بناء مستقبل مصر
الدفاعات الروسية تُسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو
رئيس لجنة الجيزة: رصد تجمعات في العمرانية وتم التواصل مع مدير الأمن
مدبولي : الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس الأولويات
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
مدبولي: مصر ليست أرض التاريخ فقط.. بل أرض العلم والابتكار
القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر شريك رئيسي في صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا عالميًا
نجم نيجيريا يهاجم لاعب ليفربول: من أنت حتى تتحدث عن صلاح؟
احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
رئيس الوزراء يشهد جمعيـة الشراكة بين الأكاديميات ومعرض تسويق مخرجات البحوث
بث مباشر: مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات عن الدوائر الـ30 الملغاة
برلمان

غرفة عمليات التنسيقية تتابع الانتخابات في الدوائر الـ30 الملغاة

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل انعقادها لمتابعة الانتخابات في الدوائر الـ30 الملغاة
غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تواصل انعقادها لمتابعة الانتخابات في الدوائر الـ30 الملغاة
محمد الشعراوي

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انعقادها لليوم الثاني على التوالي لمتابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر الثلاثين الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ، والتي تجرى على المقاعد الفردية فقط.

وتعمل الغرفة على متابعة مجريات التصويت لحظة بلحظة من خلال فرق الرصد الميدانية والمندوبين المنتشرين في اللجان المختلفة داخل المحافظات العشر التي تجرى فيها عملية الاقتراع، وتشمل المتابعة التأكد من انتظام فتح اللجان في مواعيدها المقررة، ورصد معدلات الإقبال، وتلقي الملاحظات والتقارير الواردة من أعضاء التنسيقية في جميع الدوائر.

وأكدت الغرفة أن منظومة المتابعة تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، بما يضمن نقل صورة دقيقة ومتكاملة عن سير العملية الانتخابية في يومها الثاني، مع الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية في الرصد والتوثيق.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الوطني الذي تقوم به التنسيقية لدعم المشاركة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، من خلال متابعة شفافة ومحايدة تضمن سلامة إجراءات الاقتراع داخل الدوائر الملغاة.

غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سير العملية الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 المحكمة الإدارية العليا المقاعد الفردية

تمساح
أجمل طبق للتقديم .. طريقة عمل سلطة البطاطس
طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
الجلطة الدموية في الساق.. احذر هذه العلامات والأعراض
