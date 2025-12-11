غرفة عمليات التنسيقية تتابع الانتخابات في الدوائر الـ30 الملغاة

تواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين انعقادها لليوم الثاني على التوالي لمتابعة سير العملية الانتخابية في الدوائر الثلاثين الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 ، والتي تجرى على المقاعد الفردية فقط.

وتعمل الغرفة على متابعة مجريات التصويت لحظة بلحظة من خلال فرق الرصد الميدانية والمندوبين المنتشرين في اللجان المختلفة داخل المحافظات العشر التي تجرى فيها عملية الاقتراع، وتشمل المتابعة التأكد من انتظام فتح اللجان في مواعيدها المقررة، ورصد معدلات الإقبال، وتلقي الملاحظات والتقارير الواردة من أعضاء التنسيقية في جميع الدوائر.

وأكدت الغرفة أن منظومة المتابعة تعمل بكامل طاقتها على مدار الساعة، بما يضمن نقل صورة دقيقة ومتكاملة عن سير العملية الانتخابية في يومها الثاني، مع الالتزام بالمعايير المهنية والموضوعية في الرصد والتوثيق.

وتأتي هذه الجهود في إطار الدور الوطني الذي تقوم به التنسيقية لدعم المشاركة السياسية وتعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، من خلال متابعة شفافة ومحايدة تضمن سلامة إجراءات الاقتراع داخل الدوائر الملغاة.