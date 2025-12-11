العثور على جثة شاب متعفنة داخل منزله بمنطقة أبوشاهين بالمحلة إثر تناول جرعة مواد مخدرة

شهدت منطقة ابو شاهين بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية منذ قليل العثور علي جثة شاب متعفنة داخل منزله إثر تناول جرعة مواد مخدرة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بالواقعة العثور علي جثة شاب متعفنة داخل مسكنه بمنطقة ابوشاهين بنطاق دائرة القسم.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وافادت مصادر أمنية أن سبب وفاة الشاب جاء جراء تناوله جرعه مواد مخدرة تسببت في هبوط حاد في الدورة الدموية.

جرعة مواد مخدرة



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.