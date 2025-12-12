طريقة عمل المكدوس الفلسطيني بأسهل الخطوات

قدمت الشيف توتا مراد على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل المكدوس الفلسطيني، فهو من الأطباق الجانبية الشهية و اللذيذة التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

مقادير المكدوس الفلسطيني



● كيلو باذنجان مكعبات بالقشر

● نصف كوب عين جمل مفروم

● 2 ملعقة كبيرة هريسة شطة

● ملح

● زيت زيتون

● ماء مغلي

طريقة تحضير المكدوس الفلسطيني



يسلق الباذنجان في الماء المغلي في إناء على النار

يوضع على مصفى ويضغط عليه وزن حتى يتخلص من الماء ليلة كاملة

تخلط الهريسة وعين الجمل وزيت الزيتون

يقلب الباذنجان مع خليط الهريسة

يحفظ في برطمان في الثلاجة ويستخدم.