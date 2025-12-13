عشان الشتاء ... طريقة عمل شوربة الحريرة

شوربة الحريرة من الأطباق التي يمكنك على الاعتماد على تطبيقها خلال فصل الشتاء، وذلك لأنها غنية بالعناصر الغذائية الصحية التي تساعدك على الشعور بالدفئ.

قدمت الشيف غادة جميل، مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل شوربة الحريرة.

مقاديرشوربة الحريرة

● حمص منقوع

● كرفس مفروم

● كزبرة مفروم

● بقدونس مفروم

● ماء

● بصل مفروم

● مكعبات لحم

● زيت زيتون

● سمن

● عدس أسود

● عصير طماطم

● دقيق

● صلصة

● شعرية

● زنجبيل بودرة

● كركم

● ملح

● فلفل أسود

طريقة تحضير شوربة الحريرة



يشوح البصل مع الثوم ثم يضاف مكعبات اللحمة.

يضاف العدس وعصير الطماطم وصلصة الطماطم.

تضاف كل البهارات ويترك الخليط حتى يغلي ثم تضاف الشعرية.

تقدم.