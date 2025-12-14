قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام عبري: أمريكا غير راضية عن مشاركة بعض الدول في قوات الاستقرار بغزة وتسعى لحلفاء جُدد
إخوات آخر زمن.. أشقاء يودعون شقيقتهم مصحة نفسية.. وأخ يصفع شقيقه المسن بـ«القلم»
بالحجاب.. نجمة الراب العالمية «كاردي بي» تصل السعودية وتشارك جمهورها استعداداتها لحفل الرياض|شاهد
إعلامي: دعم محمد صلاح لا يعني تبرير خطأ توقيت تصريحاته الإعلامية ضد «سلوت»|فيديو
‎«توروب»: لا أتدخل في مفاوضات برشلونة مع حمزة عبدالكريم.. وهدفي صناعة فريق قوي
هند عاكف تكشف تفاصيل فيلمها الجديد «الأسير» وتجتمع بكوكبة من النجوم العرب
«الشرع» مصدوم| «ترامب» يتوعد برد فعل انتقامي على داعش بسوريا بعد مقتـ.ـل جنود أمريكيين
إسلام عيسى يكشف: «السولية» لم يكن ينوي تسديد ركلة الجزاء الثانية أمام الكويت
نور عمرو دياب تتألق بإطلالات شبابية على إنستجرام برفقة مدرّبها | شاهد
«ترامب» يتحدّث .. وتايلاند تفضح حقيقة الألغام الكمبودية: كانت مُتعمدة وليس حادثًا
المركبات الملكية ينفذ برنامج ربط طلاب الجامعات بالخبرات العلمية للمتحف
لافروف يحذر: تشكيل جيش كوسوفو الألباني انتهاك صريح لاتفاقيات دايتون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر عيار 24 اليوم الأحد 14 -12-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجل سعر أكبر أعيرة الذهب في مصر، استقرارا في صبيحة اليوم الأحد 14-12-2025؛ في محلات الصاغة.

سعر اغلي عيار ذهب

تضمن سعر أغلي أعيرة الذهب وهو من عيار 24 الأكبر انتشارا داخل محلات الصاغة.

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

آخر تحديث لسعر عيار 25

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6537 جنيها للبيع و 6565 جنيها للشراء.

استقرار الذهب اليوم

وسجلت تسعيرة الذهب في مصر استقرارا بأول تعاملات لها اليوم الأحد الموافق 14-12-2025 داخل محلات الصاغة.

ثبات المعدن الأصفر

وبقي سعر الذهب مستقراً خلال تعاملات صباح اليوم من دون تغيير بعد تعويضه للخسائر داخل تداولات السوق.

سعر الذهب

ارتفاع محدود

قبل انتهاء تعاملات أمس السبت؛ صعد الذهب  داخل محلات الصاغة المصرية بمقدار بقيمة 20 جنيها في المتوسط بعد هبوط بلغت قيمته 50 جنيهًا.

 

هل تبديل الذهب بالذهب حرام

تحركات أسبوعية

على مدار الشهر الماضي فقد الذهب مايقارب من 600 جنيه من قيمته على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو  5720 جنيها .

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6537 جنيها للبيع و 6565 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5720 جنيها للبيع و 5745 جنيها للشراء

سعر الذهب

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4902 جنيها للبيع و 4924 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3813 جنيها للبيع و 3830 جنيها للشراء

اسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 45.76 ألف جنيه للبيع و 45.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4299 دولار للبيع و 4300 دولار للشراء

الذهب يحافظ على مكاسبه فوق 3600 دولار مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

الذهب في السوق العالمية

استقر سعر الذهب بعد ثلاثة أيام من الارتفاع، مدعوماً بتوقعات لمزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة عقب خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتداولت الفضة قرب مستوى قياسي.

وبلغ سعر المعدن الثمين نحو  4285 دولاراً للأونصة، متجهاُ لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر 2%.

وترك صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة العام المقبل، بعد تقليص تكلفة الاقتراض يوم الأربعاء. 

ويراهن متداولو عقود المبادلة على خفضين في عام 2026، رغم أن البنك المركزي الأميركي يشير إلى خفض واحد فقط.

توفر بيئة أسعار الفائدة المنخفضة دعماً للمعادن النفيسة بما في ذلك الذهب والفضة، كونها لا تدفع فوائد. 

ولزيادة الدعم للمعدن الثمين، سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الجمعة الماضية بشراء سندات خزانة لأجل قصير بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، في إطار سعيه لإعادة بناء الاحتياطيات في النظام المالي.

صعود تاريخي لأسعار الذهب والأوقية تتخطى 4,000 دولار

عام استثنائي للذهب والفضة

سجل الذهب ارتفاعاً بأكثر من 60% هذا العام، بينما تضاعفت أسعار الفضة، ليكون كلا المعدنين في طريقهما لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979.

 وجاءت هذه الارتفاعات الحادة مدفوعة بتزايد مشتريات البنوك المركزية وتراجع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية والعملات.

ووفقاً لـ"مجلس الذهب العالمي"، ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب في كل شهر من هذا العام باستثناء مايو.

أسعار الذهب قبل المصنعية

يعتمد الكثير من المواطنين والمتابعين على معرفة سعر الذهب اليوم من دون مصنعية باعتباره المؤشر الأساسي لتغيرات السوق حيث يعكس السعر الخام حركة العرض والطلب ويستثني أي تكاليف إضافية مثل الدمغة والمصنعية وتقدم المحلات الأسعار دون المصنعية.

الجنيه الذهب يسجل هبوطًا كبيرًا

أحد أبرز المؤشرات التي تعكس حجم التراجع هو الانخفاض الكبير في سعر الجنيه الذهب والذي هبط بأكثر من 1500 جنيه دفعة واحدة خلال 48 ساعة فقط.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب اليوم في الأعيرة المختلفة خصوصًا عيار 21 الذي يُعد الأساس الذي يُبنى عليه سعر الجنيه الذهب ويحتوي الجنيه الذهب على 8 جرامات من عيار 21 وبالتالي يتأثر مباشرة بأي صعود أو هبوط.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

تتراوح مصنعية الذهب في مصر بين 100 و250 جنيها للجرام بحسب نوع العيار وتختلف من محل صاغة لآخر, ويعتمد المستهلكون على مقارنة سعر الذهب اليوم قبل المصنعية لمعرفة الفارق الحقيقي بين المحلات وتحديد الأفضل من حيث التكلفة النهائية للشراء.

توقعات حركة الذهب خلال الأيام المقبلة

يرى خبراء سوق الذهب أن استمرار التراجع قد يكون مرتبطًا بحركة الأسعار العالمية خلال الأيام القادمة حيث يعتمد الاتجاه العام على أداء الدولار الأمريكي وتغيرات أسواق المال العالمية.

ويؤكد التجار أن انخفاض سعر الذهب اليوم قد يدفع البعض إلى الشراء خصوصًا مع موجة التراجع الأخيرة التي شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال فترة قصيرة بينما يفضل آخرون الترقب حتى تستقر الأسعار.

سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 21 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر أوقية الذهب سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

قناة مفتوحة .. شاهد مباراة بيراميدز وفلامنجو البرازيلي في بطولة كأس القارات للأندية

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

موعد نتيجة كلية الشرطة 2025

أمطار

منخفض جوي جديد.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

الأنفلونزا

عوض تاج الدين: الفيروس المنتشر حاليا هو الإنفلونزا الموسمية

مرتبات

خلال أيام .. خبر مفرح من الحكومة للمواطنين | تفاصيل

صلاح

دخول صلاح .. ليفربول يتقدم بهدف على برايتون في الدوري الإنجليزي

التأمينات ترفع الحدين الأدنى والأقصى - موعد صرف معاشات شهر يناير 2026

بعد رفع الحدين الأدنى والأقصى.. أعرف هتقبض كام لو طالع معاش

البسوا الشتوي.. منخفض جوي يضرب البلاد خلال ساعات

البسوا الشتوي .. منخفض جوي يضرب المحافظات خلال ساعات

ترشيحاتنا

أرشيفية

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة السيلة الحارثية.. و استشهاد طـ.ـفل

تعيين الدكتورة رشا شرف عضوًا بمجلس إدارة مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو

تعيين الدكتورة رشا شرف عضوًا بمجلس إدارة مكتب التربية الدولي التابع لليونسكو

باكستان وبلجيكا تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة تهريب المهاجرين

باكستان وبلجيكا تتفقان على تعزيز التعاون لمكافحة تهريب المهاجرين

بالصور

قتيـ.ـلان وإصابة 23 آخرين.. عمدة «بروفيدنس» يطلب الدعاء لضحايا حادث إطلاق النار بجامعة براون

تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار
تجمع القوات الأمريكية في منطقة إطلاق النار

بالصور| انهيار جزئي لـ 8 منازل بفرية جريس في المنوفية والأهالي يستغيثون

انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية
انهيار منازل في المنوفية

فيديو

عبلة كامل

لغاية ما أقابل وجه كريم | أول تسجيل صوتي من عبلة كامل بعد أزمتها الصحية

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه بعنوان هما كده من كلماته

سعد الصغير مع صديق اسماعيل الليثي

كان تعبان .. صديق إسماعيل الليثى يروي تفاصيل حادث وفاته في لقاء مؤثر مع سعد الصغير

أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. لمياء أحمد راتب: بصمة والدي دخلت كل بيت وخلت الناس تحبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المناظرة الكبري

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

المزيد