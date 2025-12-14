سعر عيار 24 اليوم الأحد 14 -12-2025

سجل سعر أكبر أعيرة الذهب في مصر، استقرارا في صبيحة اليوم الأحد 14-12-2025؛ في محلات الصاغة.

سعر اغلي عيار ذهب

تضمن سعر أغلي أعيرة الذهب وهو من عيار 24 الأكبر انتشارا داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 25

وبلغ آخر تحديث سجله سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6537 جنيها للبيع و 6565 جنيها للشراء.

استقرار الذهب اليوم

وسجلت تسعيرة الذهب في مصر استقرارا بأول تعاملات لها اليوم الأحد الموافق 14-12-2025 داخل محلات الصاغة.

ثبات المعدن الأصفر

وبقي سعر الذهب مستقراً خلال تعاملات صباح اليوم من دون تغيير بعد تعويضه للخسائر داخل تداولات السوق.

ارتفاع محدود

قبل انتهاء تعاملات أمس السبت؛ صعد الذهب داخل محلات الصاغة المصرية بمقدار بقيمة 20 جنيها في المتوسط بعد هبوط بلغت قيمته 50 جنيهًا.

تحركات أسبوعية

على مدار الشهر الماضي فقد الذهب مايقارب من 600 جنيه من قيمته على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة

آخر تحديث لسعر الذهب

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 5720 جنيها .

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 6537 جنيها للبيع و 6565 جنيها للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5720 جنيها للبيع و 5745 جنيها للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 4902 جنيها للبيع و 4924 جنيها للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3813 جنيها للبيع و 3830 جنيها للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 45.76 ألف جنيه للبيع و 45.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 4299 دولار للبيع و 4300 دولار للشراء

الذهب في السوق العالمية

استقر سعر الذهب بعد ثلاثة أيام من الارتفاع، مدعوماً بتوقعات لمزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة عقب خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتداولت الفضة قرب مستوى قياسي.

وبلغ سعر المعدن الثمين نحو 4285 دولاراً للأونصة، متجهاُ لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر 2%.

وترك صناع السياسة في الاحتياطي الفيدرالي الباب مفتوحاً لمزيد من الخفض في أسعار الفائدة العام المقبل، بعد تقليص تكلفة الاقتراض يوم الأربعاء.

ويراهن متداولو عقود المبادلة على خفضين في عام 2026، رغم أن البنك المركزي الأميركي يشير إلى خفض واحد فقط.

توفر بيئة أسعار الفائدة المنخفضة دعماً للمعادن النفيسة بما في ذلك الذهب والفضة، كونها لا تدفع فوائد.

ولزيادة الدعم للمعدن الثمين، سيبدأ الاحتياطي الفيدرالي الجمعة الماضية بشراء سندات خزانة لأجل قصير بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، في إطار سعيه لإعادة بناء الاحتياطيات في النظام المالي.

عام استثنائي للذهب والفضة

سجل الذهب ارتفاعاً بأكثر من 60% هذا العام، بينما تضاعفت أسعار الفضة، ليكون كلا المعدنين في طريقهما لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ عام 1979.

وجاءت هذه الارتفاعات الحادة مدفوعة بتزايد مشتريات البنوك المركزية وتراجع إقبال المستثمرين على السندات الحكومية والعملات.

ووفقاً لـ"مجلس الذهب العالمي"، ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب في كل شهر من هذا العام باستثناء مايو.

أسعار الذهب قبل المصنعية

يعتمد الكثير من المواطنين والمتابعين على معرفة سعر الذهب اليوم من دون مصنعية باعتباره المؤشر الأساسي لتغيرات السوق حيث يعكس السعر الخام حركة العرض والطلب ويستثني أي تكاليف إضافية مثل الدمغة والمصنعية وتقدم المحلات الأسعار دون المصنعية.

الجنيه الذهب يسجل هبوطًا كبيرًا

أحد أبرز المؤشرات التي تعكس حجم التراجع هو الانخفاض الكبير في سعر الجنيه الذهب والذي هبط بأكثر من 1500 جنيه دفعة واحدة خلال 48 ساعة فقط.

ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر الذهب اليوم في الأعيرة المختلفة خصوصًا عيار 21 الذي يُعد الأساس الذي يُبنى عليه سعر الجنيه الذهب ويحتوي الجنيه الذهب على 8 جرامات من عيار 21 وبالتالي يتأثر مباشرة بأي صعود أو هبوط.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تتراوح مصنعية الذهب في مصر بين 100 و250 جنيها للجرام بحسب نوع العيار وتختلف من محل صاغة لآخر, ويعتمد المستهلكون على مقارنة سعر الذهب اليوم قبل المصنعية لمعرفة الفارق الحقيقي بين المحلات وتحديد الأفضل من حيث التكلفة النهائية للشراء.

توقعات حركة الذهب خلال الأيام المقبلة

يرى خبراء سوق الذهب أن استمرار التراجع قد يكون مرتبطًا بحركة الأسعار العالمية خلال الأيام القادمة حيث يعتمد الاتجاه العام على أداء الدولار الأمريكي وتغيرات أسواق المال العالمية.

ويؤكد التجار أن انخفاض سعر الذهب اليوم قد يدفع البعض إلى الشراء خصوصًا مع موجة التراجع الأخيرة التي شهدت انخفاضًا كبيرًا خلال فترة قصيرة بينما يفضل آخرون الترقب حتى تستقر الأسعار.