جروسي يدعو لضبط النفس في الحرب الروسية الأوكرانية لتجنب وقوع حوادث نووية

دعا رافائيل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضبط النفس العسكري في الحرب الروسية الأوكرانية لتجنب وقوع حوادث نووية.

وقال جروسي - في تصريح له اليوم - إنه للمرة الثانية عشرة خلال الصراع، فقدت محطة الطاقة زابوريجيا ZNPP الأوكرانية مؤقتًا كل الطاقة خارج الموقع بين عشية وضحاها بسبب الأنشطة العسكرية الواسعة النطاق التي تؤثر على الشبكة الكهربائية.

وأضاف أنه جار الآن إعادة الاتصال وإصلاح خطي الكهرباء.