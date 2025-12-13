إيران وتركيا تؤكدان أهمية تعزيز علاقاتهما الثنائية

التقى سفير إيران لدى تركيا، محمد حسن حبيب الله زاده، اليوم /السبت/، نائب وزير الخارجية التركي المُعيّن حديثًا في أنقرة، موسى كولاكليكايا، حيث شددا على أهمية العلاقات الوثيقة والراسخة بين طهران وأنقرة.

وقالت وكالة أنباء "ايرنا" الإيرانية الرسمية اليوم أن المسؤولين أكدا عزمهما على تعزيز التعاون الثنائي، موضحة أنه كان من بين أبرز المواضيع التي نوقشت تيسير شؤون المواطنين ومعالجة القضايا القنصلية الرئيسية، حيث شدد الجانبان على ضرورة تعزيز التعاون في هذا المجال.

كما رحبا بالجهود المبذولة لتعزيز التعاون التعليمي بين الأكاديميات الدبلوماسية في إيران وتركيا، واصفين هذه التبادلات بأنها وسيلة مهمة لتبادل الخبرات وتحسين التواصل الدبلوماسي بين البلدين.

وأعرب الطرفان أيضاً عن دعمهما لتوسيع نطاق التعاون والحوار بين معهد الدراسات السياسية والدولية الإيراني ومركز الدراسات الاستراتيجية التركي لتعميق الفهم المتبادل للتطورات الإقليمية والدولية.