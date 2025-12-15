الأوقاف: تحديد القيم الإيجارية لأراضي الأوقاف يتم وفق منهج علمي على عدد من الشروط

أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن أن هناك حالات لتأجير اراضي الأوقاف من الباطن من قبل وسطاء، مشيرا إلى أن هذا مخالف للعقد ويمكن للهيئة فسخ العقد إذا ثبت الإيجار من الباطن.

وقال أسامة رسلان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن تحديد القيم الإيجارية لأراضي الأوقاف يتم وفق منهج علمي يأخذ في الاعتبار جودة الأرض، قربها من الخدمات، استهلاكها للمياه، وسعر السوق في الأراضي المجاورة

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الهيئة تتخذ إجراءات لضمان العدالة، وتقوم بتعديل القيمة الإيجارية تدريجياً وحماية صغار المزارعين من فجوة كبيرة بين السعر القديم والجديد.

وأشار إلى أن الزيادة في الإيجارات ليست موحدة على مستوى الجمهورية بل تختلف بحسب كل محافظة ونوعية الأرض، مؤكدا ان الهدف هو تقريب القيمة الإيجارية من سعر السوق وليس الوصول إليه بالكامل.